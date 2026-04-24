Polt Péter az Alkotmánybíróság elnöke marad, noha valaki felszólította távozásra

Szerző: MTI

2026. április 24. 12:05

Politikai természetűnek nevezte az Alkotmánybíróság a Polt Péter elnököt lemondásra felszólító nyilatkozatokat az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Az Alkotmánybíróság teljes üléseiről nem nyilvános emlékeztető készül. Az április 21-ei emlékeztető szerint az egyik alkotmánybíró

politikai tartalmú nyilatkozatot tett, amelynek végén felkérte az Alkotmánybíróság elnökét lemondása megfontolására.

Az elnök több más alkotmánybíró hozzászólása után - a sajtóban megjelentekkel ellentétben - részletesen válaszolt az elhangzottakra, hangsúlyozva, hogy döntéseiben mindenkor és a jelen esetben is a testület érdekeinek megfelelően jár el - írták.

"Az Alkotmánybíróság teljes ülése nem folytatott vitát a felvetésről, figyelemmel arra, hogy nincs hatásköre sem az elnök kinevezésére, sem pedig az elnöki tisztség megszűnésével összefüggésben.

Méltatlansági indítványt pedig, amelynek megvitatására és az arról való döntéshozatalra a teljes ülésnek joga van, senki nem terjesztett elő"

- közölte a testület.

Hangsúlyozták, hogy az Alkotmánybíróság továbbra is irányadónak tartja korábbi nyilatkozatát, amely szerint feladatait a hatályos alaptörvény és a rá vonatkozó jogszabályok által meghatározott alkotmányos keretek között látja el.

"Fontos megjegyezni továbbá, hogy az elnök - és egyes nyilatkozatok szerint az Alkotmánybíróság tagjai - lemondására felszólító nyilatkozatok

tartalmukban kizárólag politikai és nem szakmai természetűeknek tekinthetőek, amelyek a hatalommegosztás rendszerére is figyelemmel nem vehetők figyelembe"

- fogalmaztak.

A Magyar Hang több egymástól független forrásból származó információkra hivatkozva csütörtökön azt írta, hogy a testület ülésén

Szabó Marcel alkotmánybíró felállt és felolvasott egy nyilatkozatot, amelyben lemondásra szólította fel Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét.

A lap közölte: az érvelés lényege az volt, hogy Polt Péter múltja miatt az Alkotmánybíróság megítélése, társadalmi presztízse olyan alacsonnyá vált, hogy csakis az elnök távozása mentheti meg az intézményt.