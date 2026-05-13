Pünkösdi hagyományokkal és flamenco programokkal várja a látogatókat a szentendrei Skanzen

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 13. 10:08

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum különleges pünkösdi programokkal várja a látogatókat május 24-én és 25-én. A Pünkösdi Örökség Ünnep rendezvényen népzenei és táncbemutatók, kézműves foglalkozások, hagyományőrző előadások és kulturális programok is helyet kapnak.

A szervezők tájékoztatása szerint az ország különböző részeiről érkező hagyományőrző csoportok nemcsak bemutatják saját kultúrájukat, hanem interaktív programokkal a közönséget is bevonják az ünnepi eseményekbe.

Az idei rendezvény egyik különlegessége a spanyol kulturális program lesz, ahol a látogatók flamenco táncbemutatókat, cordobai stílusú virágos udvardíszítést és mediterrán gasztronómiai hagyományokat ismerhetnek meg.

A programkínálatban szerepel többek között a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület menyasszonykikérési szokásokat bemutató előadása, erdőbényei kádártánc, bábszínházi produkciók, valamint népzenei és néptánc-előadások is.

A Dél-Dunántúl tájegységben fellép a Rajkó zenekar, a Zselic Táncegyüttes, a Matyó Néptáncegyüttes és a ProLet bolgár néptánccsoport is.

Az Alföldi Mezőváros tájegységben Harangozó Imre néprajzkutató tart előadást „Pünkösdölés Békés megyében” címmel, emellett fotókiállítás idézi fel az ötvenéves táncházmozgalom történetét, valamint a magyarországi kékfestés hagyományait is bemutatják.

A Nyugat-Dunántúl tájegységben korongozás, korsókiállítás, molnárkalács-készítés és sváb népviselet-bemutató várja az érdeklődőket, míg a Kisalföldön a mendei pünkösdi templomdíszítés és a deszki szerb aranyhímzés hagyományaival ismerkedhetnek meg a látogatók.

A rendezvény idén a szellemi kulturális örökség egyezmény magyar csatlakozásának 20. évfordulójára is kiemelt figyelmet fordít, hangsúlyozva a kulturális sokszínűség és a közösségi hagyományok szerepét.