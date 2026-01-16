Rendőrség: a déli parton már biztonságos a Balaton jege

Szerző: MTI

2026. január 16. 18:08

A Balaton a déli parton jelenleg teljesen, az északin korlátozottan alkalmas a jégen tartózkodásra - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.

A tájékoztatás szerint az elmúlt napokban a tó déli partján a parti sáv melletti jég tovább hízott, erősödött, elérte a 12-15 centiméteres vastagságot.

A tó északi partján a víz később kezdett befagyni, ott jellemzően 8-12 centiméteres a jégvastagság, így ott még nem mindenhol kellően szilárd a jégréteg - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet, a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy

a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú,

nem olvad, nem mozog.

A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete - ismertették.

A Balaton jege a déli parton már kellően vastag és biztonságos, ha betartjuk az alábbi szabályokat: csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken tartózkodjunk a jégen, csak nappal és jó látási viszonyok között lépjünk a part menti jégre, és lehetőség szerint csak társakkal együtt tegyük, egyedül ne - írták.

Kiemelték továbbá, hogy

járművekkel nem szabad rámenni a jégre,

és fontos a feltöltött mobiltelefon is, hogy baj esetén segítséget tudjanak az érintettek kérni.

A Balaton-parttól távol eső nyílt jégfelületre menni továbbra is veszélyes, egyrészt a megbízhatatlan és előre láthatatlan jégvastagság és -minőség miatt, másrészt a nyílt vizű tó alapvető természetéhez tartozó rianások, repedések, kisebb hőforrások okozta természetes elvékonyulások miatt

- figyelmeztettek.

Kitértek arra is, hogy a következő napokban a jégréteg várhatóan tovább hízik, erősödik, vastagodik. Ahol társas vagy szervezett jégen tartózkodást terveznek, ott az önkormányzatoknak, egyesületeknek vagy rendezvényszervezőknek a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyedi jégvizsgálatokkal és mérésekkel segít - jegyezték meg.

"Baleset esetén fontos tanács, hogy a jeges vízből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött, meleg helyre, szabadítsuk meg a jeges ruházatától, majd fokozatosan próbáljuk felmelegíteni a testét" - tanácsolták, hozzátéve: az ilyen embert minden esetben orvosi ellátásban kell részesíteni.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy

tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,

járművel a biztonságos munkavégzés kivételével, továbbá kikötők és veszteglőhelyek területén - írták.

Beszámoltak arról is, hogy a jégen tartózkodás szabályait fokozottan ellenőrzik.

A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 6500 és 65 ezer forint közötti (ismételt elkövetés esetben 90 ezer forintig) helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást indíthat, amelyben akár 200 ezer forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak.

Jelezték: jéggel kapcsolatos veszélyhelyzet észlelése esetén a 112-es segélyhívón, vagy a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán lehet bejelentést tenni.