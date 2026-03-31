Robert Fico: Az Európai Bizottság kettős mércét alkalmaz, Ukrajnát részesíti előnyben az európai uniós tagállamok kárára

Szerző: Gondola

2026. március 31. 14:34

Robert Fico szlovák miniszterelnök élesen bírálta az Európai Bizottság és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök tevékenységét a Barátság kőolajvezeték ügyében, szerinte Ukrajna érdekei felé történő egyértelmű elfogultságot mutatnak az uniós intézmények.

Fico az Európai Bizottság Pozsonynak küldött levelére reagált, amelyben a szlovák kormány a dízelüzemanyagra bevezetett, külföldiek számára érvényesített külön árszabás visszavonását követelte. A miniszterelnök szerint a bizottság ezzel magának tulajdonította a jogot, hogy egy tagállam gazdasági intézkedését megváltoztassa, ami felháborító, és kettős mércét alkalmaz.

Fico rámutatott, hogy az Európai Bizottság a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt kialakult szlovákiai kőolaj- és dízelellátási problémákat is az Ukrajna javára hozta, ezzel pedig Szlovákia, Magyarország és egész Közép-Európa gazdasági érdekeit károsítja.

Az EU nem biztosította, hogy a vizsgálócsoport helyszíni ellenőrzést végezhessen a vezetéken, és a Szlovákia és Magyarország által leginkább érintett tagállamok képviselete hiányzik a vizsgálatból.

Fico különösen bírálta Ursula von der Leyent, utalva arra, hogy az európai bizottsági elnök szándékosan akadályozza az uniós vizsgálócsoport munkáját, és szerinte megegyezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel abban, hogy a helyszíni vizsgálatot ne engedjék. A szlovák miniszterelnök szerint mindez nemcsak gazdasági, hanem politikai nyomásgyakorlás is, mivel az Európai Bizottság hozzáállása a Szlovákiában zajló politikai küzdelmet is befolyásolhatja, és akár árthat a jelenlegi kormánynak a jövő évi választások előtt.

Fico kijelentette, hogy a pozsonyi kormány semmiképpen nem fog engedni Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság esetleges befolyásolási kísérletei ne érvényesülhessenek.

Az ügy miatt Szlovákiában februárban kőolaj-szükséghelyzetet kellett kihirdetni, és a dízelüzemanyagra vonatkozó korlátozásokat is bevezették, ami rávilágít a Barátság kőolajvezeték működésének fontosságára és a mostani uniós intézkedések súlyos gazdasági következményeire.

Fico álláspontja szerint az Európai Bizottság Ukrajna javára történő, Pozsony ellen irányuló beavatkozása súlyosan sérti a tagállamok érdekeit, kettős mércét alkalmaz, és politikai és gazdasági nyomást gyakorol a szlovák kormányra.