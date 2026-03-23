Matteo Salvini: Orbán Viktor Európa legbátrabb vezetője

Szerző: Gondola

2026. március 23. 15:36

Lehet, hogy Brüsszel és Kijev Magyar Péter mögött áll, de az igazi Európa és a világ Orbán Viktorral van - mondta Matteo Salvini a budapesti CPAC Hungary Speciálon a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

A lap cikkében úgy fogalmazott: az olasz miniszterelnök-helyettes az Alapjogokért Központ rendezvényén kiemelte, hogy Olaszország és Magyarország is támadások célpontja a határvédelem miatt, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszel a demokráciára és a szabadságjogokra hivatkozik, miközben hallgat, amikor Zelenszkij Magyarországot és annak vezetőit életveszélyesen fenyegeti. Szerinte Róma és Budapest ma a brüsszeli gépezetet megakasztó homokszem, Budapest pedig ennek a küzdelemnek április 12-én kulcsszereplője lesz.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója köszöntőbeszédében kitért a mai nap legfrissebb botrányára is, miszerint Magyar Péter külügyese, Orbán Anita idegen államok szolgálataival játszik össze egy, a nyílt társadalom hálózatához bekötött baloldali „újságírón”, Panyi Szabolcson keresztül, többek között Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatása érdekében. Ahogy a főigazgató a Magyar Nemzet cikke szerint Salvini beszéde előtt felhívta a figyelmet: a magyar jobboldalnak szövetségesei vannak, a Tiszának pedig külföldi titkosszolgálati összefonódásai. Lehet, hogy Brüsszel és Kijev Magyar Péter mögött áll, de az igazi Európa és a világ Orbán Viktorral van – hangsúlyozta Szánthó Miklós.