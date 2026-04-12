A szavazatok egyötödének megszámolása után vezet a Tisza Párt
Szerző: Gondola
2026. április 12. 20:45
Egyelőre alacsony feldolgozottság mellett, de már megérkeztek az országgyűlési választás első eredményei. A Nemzeti Választási Iroda közzétette a pártok adatait.
21,54%-os feldolgozottságnál az állás:
Tisza Párt – 49,43%
Fidesz–KDNP – 41,99%
Mi Hazánk Mozgalom – 6,10%
Demokratikus Koalíció – 1,15%
Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,73%
A parlamenti mandátumarány 21,54%-os feldolgozottságnál:
Tisza Párt – 36 listás, 92 egyéni, összesen 128
Fidesz–KDNP – 49 listás, 13 egyéni, összesen 62
Mi Hazánk – 8 listás
Az idei választás részvételi rekordot hozott: 18:30-ig a jogosultak 77,80%-a szavazott, felülmúlva a 2002-es országgyűlési választás második fordulója 73,51%-os csúcsát.
Címkék: