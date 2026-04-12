A szavazatok egyötödének megszámolása után vezet a Tisza Párt

Szerző: Gondola

2026. április 12. 20:45

Egyelőre alacsony feldolgozottság mellett, de már megérkeztek az országgyűlési választás első eredményei. A Nemzeti Választási Iroda közzétette a pártok adatait.

21,54%-os feldolgozottságnál az állás:

Tisza Párt – 49,43%

Fidesz–KDNP – 41,99%

Mi Hazánk Mozgalom – 6,10%

Demokratikus Koalíció – 1,15%

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,73%

A parlamenti mandátumarány 21,54%-os feldolgozottságnál:

Tisza Párt – 36 listás, 92 egyéni, összesen 128

Fidesz–KDNP – 49 listás, 13 egyéni, összesen 62

Mi Hazánk – 8 listás

Az idei választás részvételi rekordot hozott: 18:30-ig a jogosultak 77,80%-a szavazott, felülmúlva a 2002-es országgyűlési választás második fordulója 73,51%-os csúcsát.