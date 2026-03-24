Szijjártó Péter: a vajdasági magyarok csak a mostani kormány támogatására számíthatnak

Szerző: Gondola

2026. március 24. 17:35

Szijjártó Péter külügyminiszter Szabadkán, egy mezőgazdasági beruházás átadásán kijelentette, hogy a vajdasági magyarok továbbra is a jelenlegi magyar kormány támogatására számíthatnak.

Hangsúlyozta: a kabinet célja, hogy a magyar nemzet egységét erősítse, és a határon túli közösségeket is fejlessze.

Az eseményen bemutatott beruházás keretében egy helyi vállalat bővíti feldolgozókapacitását, ami új lehetőségeket teremt a vajdasági gazdák számára. A miniszter kiemelte, hogy a magyar kormány eddig több tízezer beruházást támogatott a térségben, jelentős forrásokkal segítve a gazdaságot és a munkahelyteremtést.

Beszédében Szijjártó hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyarok helyzete az elmúlt évtizedekben javult, amit részben a Magyarország és Szerbia közötti jó kapcsolatoknak, részben pedig a célzott gazdaságfejlesztési programoknak tulajdonított. Hozzátette: a kormány a jövőben is folytatni kívánja ezeket a programokat.

A miniszter aktuálpolitikai üzenetet is megfogalmazott: szerinte csak egy nemzeti szuverén kormány képes megvédeni Magyarország érdekeit, nemet mondani brüsszeli nyomásra, valamint biztosítani, hogy az ország ne sodródjon bele a háborúba, és a magyar forrásokat ne külföldi célokra, hanem a hazai és határon túli fejlesztésekre fordítsák.