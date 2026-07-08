Több mint száz év után felfüggeszti megjelenését a l’Unita című olasz napilap
Az egykori Olasz Kommunista Párt napilapjaként ismert l’Unita megjelenésének felfüggesztését jelentette be a kiadója, amire a Demokrata Párt felajánlotta az újság megvásárlását kedd este.
A baloldali Demokrata Párt (PD) közleményben hangoztatta, hogy készen áll a l’Unita felvásárlására.
Az Olasz Kommunista Párt (PCI) utódpártja azt követően jelentette be szándékát, hogy
a napilapot megjelentető Romeo Editore kiadó felfüggesztette az újság publikálását.
A kiadó hangoztatta, hogy három évvel ezelőtt vásárolta meg az akkor csőd szélén levő újságot, amelynek megjelentetését most már nem tudja tovább biztosítani.
A kiadó jelképes összegért felajánlotta a napilapot a Demokrata Pártnak, amely a Romeo Editore verziója szerint "mostanáig nem élt a lehetőséggel".
A l’Unita-t
1924 februárjában Antonio Gramsci politikus, filozófus az Olasz Kommunista Párt (PCI) egyik alapítója indította útjára.
Az újság története szorosan összefonódott a PCI és utódpártjainak eseményeivel.
A kilencvenes évek végén a napilapot privatizálták. 2000 óta a l’Unita megjelenését három alkalommal megszakították, majd újabb és újabb kiadó segítségével a szerkesztőség tovább tudta folytatni munkáját.
A hetvenes évek közepén a napilap
közel 240 ezer példányban jelent meg, ami 2014-re napi húszezerre esett vissza,
mostanra pedig hatezernél kevesebb volt.