Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 19:33

Tartós megoldást kérnek a lakosok a városba bejáró medvék ellen a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön. Harmincegyen beadványban fordultak Kovászna megye prefektusi hivatalához a Sepsi Aréna környékén rendszeresen felbukkanó nagyvadak miatt - írta csütörtökön a Háromszék napilap.

A beadványt Ráduly István prefektus ismertette szerdán sajtótájékoztatón. Az aláírók sérelmezik, hogy

bár a medvéket többször elriasztották, áttelepítették, továbbra is visszatérnek.

A lakosok azt szeretnék, ha a helyi beavatkozási bizottság a hatályos jogszabályoknak megfelelően járna el, és tartósan rendezné a helyzetet.

Ráduly István felhívta a figyelmet, hogy Romániában a törvények több lépcsőben szabályozzák a lakott területre bejáró medvék kezelését. Elsőként el kell riasztani az állatot. Ha ez nem vezet eredményre, és az állat nem agresszív, akkor elkábítják és áthelyezik máshova. Ha veszélyt jelent az emberekre, vagy

ha agresszívvá válik, a kilövéséről is dönthet az illetékes bizottság.

A prefektus közölte, hogy a beadványt a hivatal továbbítja a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak. Kísérőlevelet is írnak, amelyben

külön felhívják a figyelmet a veszélyes medvékre vonatkozó sürgősségi kormányrendelet előírásaira - mondta.

Hozzátette, hogy a kormánybiztosi hivatal többször jelezte a problémát a minisztériumnak, és a távértekezleteken is rendszeresen felhívja a figyelmet a helyzet súlyosságára, ennél többet azonban hatásköre miatt nem tehet.

A sepsiszentgyörgyi lakosok által említett városrészbe tömegesen járnak emberek. A Sepsi Arénában a helyi futballcsapat, a Sepsi OSK mérkőzéseit tartják, de a létesítmény közösségi és kulturális rendezvényeknek is helyt ad. Vele átellenben épül a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) campusa.

A szakemberek becslése szerint jelenleg mintegy 2340 medve él a Kárpát-kanyarban található Kovászna megyében, a hivatalos becslés szerint 2200, miközben az ideális egyedszám 600 lenne.

A prefektúra korábbi jelentése szerint az év első felében jelentősen megnőtt a lakott településekre bejáró nagyvadak miatti bejelentések száma. Június 30-áig 216 bejelentés érkezett a 112-es sürgősségi hívószámra, tavaly egész évben volt ennyi.

Romániában rendszeressé vált, hogy medvék bukkannak fel lakott településeken. Az utóbbi időben a városokban is egyre gyakrabban megjelennek. Legutóbb a Fogarasi-havasok lábánál található Nagyszeben egyik főutcáján láttak medvét, amelyet a beavatkozó bizottság tagjainak végül egy iskola udvarán sikerült befogni és elaltatni. Az ilyenkor beavatkozni hivatott testületeknek az önkormányzat és a csendőrség, rendőrség képviselőin kívül vadász és állatorvos is tagja.