Kl-selejtező - Keserves jereváni döntetlennel jutott tovább a Vasutas

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 20:05

A Debreceni VSC a harmadik fordulóba jutott a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjében, miután a második forduló csütörtöki visszavágóján gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunyik Jereván vendégeként, így 1-0-s összesítéssel bizonyult jobbnak.

A jereváni mérkőzésen rövid megingásoktól eltekintve a hajdúságiak akarata érvényesült, a vendégeknek több és nagyobb helyzetük, plusz két kapufájuk volt akár a párharc lezárására is, de

a döntetlen is elegendő volt számukra a továbblépéshez.

A DVSC a következő körben a dán FC Köbenhavnnal találkozik. Az első mérkőzést jövő csütörtökön Debrecenben rendezik, a visszavágóra egy héttel később kerül sor. A továbbjutónak a főtáblás szerepléshez még egy kört kell sikerrel vennie.

A sajtó sugallja, hogy a Vasutasnak nincs esélye a koppenhágai gárdával szemben. Ennek nem szabad bedőlni. Ha a DVSC nem lenne alkalmas egy dán klub legyőzésére, akkor a hazai NB I-be se lenne szabad beengedni az együttest.