Uniós szóvivő: jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban

Szerző: MTI

2026. április 18. 07:35

Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép-üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára - jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.

Az uniós bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a szóvivő közölte:

az uniós tagállamok finomítói az uniós repülőgépüzemanyag-fogyasztás körülbelül 70 százalékát képesek fedezni, a fennmaradó mennyiséget importból lehet pótolni.

Amennyiben a Hormuzi-szorost érintő helyzet folytatódik, az Európai Bizottság megkezdi a felkészülést a repülőgép-üzemanyagokkal kapcsolatos esetleges összehangolt fellépés megindítására.

A testület tisztában van azzal, hogy a piacok szűkösek, de egyelőre nem áll fenn a veszélye annak, hogy az EU teljesen kifogy repülőgép-üzemanyagból, ugyanis jelentős készletek állnak rendelkezésre Európán belül is - mondta. Az Európai Unió a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, jelenleg

érintetlen vésztartalékkal is rendelkezik, amelyeket szükség esetén a piac felszabadíthat

- hívta fel a figyelmet.

Az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, de egyelőre nem látja jelét annak, hogy rendszerszintű üzemanyaghiány alakulna ki, ami széles körű járattörlésekhez vezetne az Európai Unióban - tette hozzá válaszában az uniós szóvivő.