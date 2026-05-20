Ursula von der Leyen új intézkedésekkel gyorsítaná az egységes piac működését, de ez nem feltétlenül kedvez a magyar gazdáknak

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 20. 15:36

Az egységes piac akadályainak lebontását, új digitális és ipari fejlesztési programokat, valamint a szabályozás egyszerűsítését jelentette be Ursula von der Leyen Strasbourgban. A bejelentések ugyan az európai versenyképesség erősítését célozzák, magyar politikusok szerint azonban több intézkedés a hazai termelők, köztük a magyar gazdák számára is kedvezőtlen következményekkel járhat.

Az Európai Bizottság elnöke szerint az egységes piac jelenlegi formája már nem elegendő a technológiai fejlődés, a geopolitikai verseny és az éghajlatváltozás kihívásai közepette, ezért új reformokra van szükség.

Brüsszel új reformokat készít elő

Von der Leyen bejelentette: az Európai Unió új chipipari jogszabályt készít elő, emellett európai felhőszolgáltatásról és mesterséges intelligenciáról szóló törvény is érkezik, valamint villamosítási akciótervet és munkaerőmobilitási csomagot is bemutat az Európai Bizottság.

A fenntarthatósági szempontok erősítése és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású áruk kereskedelmének ösztönzése szintén része a brüsszeli terveknek, amelyek az uniós piac működését alapjaiban alakíthatják át.

Magyar aggályok: a hazai termelők is veszíthetnek

A vita során magyar EP-képviselők arra figyelmeztettek, hogy az egységes piac reformja és az uniós költségvetési átalakítások nem minden tagállam számára jelentenek egyformán előnyt.

Gál Kinga szerint a kohéziós politika gyengítése tovább mélyítheti a centrum- és perifériaországok közötti különbségeket, ami Magyarország számára is hátrányos lehet.

Győri Enikő azt mondta, Brüsszel több döntése a kelet-közép-európai országok – köztük Magyarország – érdekeivel ellentétesen alakította az egységes piac működését, ami szerinte a magyar vállalkozások és termelők számára is versenyhátrányt okozhat.

A magyar kritikák szerint a magas energiaárak, a zöld átállással járó többletterhek és az uniós piac átalakítása a mezőgazdasági szereplőket is érzékenyen érintheti, ezért a mostani reformok nem feltétlenül kedveznek a magyar gazdáknak.

A magyar agrárium számára is fontos lehet a brüsszeli döntés

Az egységes piac reformja a mezőgazdasági termelők számára is kulcskérdés lehet, hiszen az uniós szabályozások közvetlenül befolyásolják a versenyképességet, az energiaárakat, a támogatási rendszereket és a piaci feltételeket.

A következő hónapokban derülhet ki, hogy az Európai Bizottság reformjai valóban könnyítik-e a tagállamok gazdasági szereplőinek helyzetét, vagy a magyar kritikák szerint újabb terheket jelentenek a hazai gazdák és vállalkozások számára.