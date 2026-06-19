Vállveregetésért alapvető magyar érdekeket adott fel a Tisza-kormány - A Fidesz szerint

Szerző: MTI

2026. június 19. 19:04

A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök

"néhány vállveregetésért és mosolyért cserébe"

alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben - olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.

A Fidesz - reagálva a brüsszeli EU-csúcsra - azt írta, a kormányfő

feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban,

és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához.

Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot.

Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami

súlyos csapás

a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára.

"Gyászos kezdet" - fogalmaztak a közleményben.