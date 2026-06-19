Vállveregetésért alapvető magyar érdekeket adott fel a Tisza-kormány - A Fidesz szerint
Szerző: MTI
2026. június 19. 19:04
A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök
"néhány vállveregetésért és mosolyért cserébe"
alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben - olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.
A Fidesz - reagálva a brüsszeli EU-csúcsra - azt írta, a kormányfő
feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban,
és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához.
Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot.
Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami
súlyos csapás
a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára.
"Gyászos kezdet" - fogalmaztak a közleményben.
Címkék: