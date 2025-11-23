Veres Roland megnyerte első profi ökölvívómérkőzését - kiütéssel!

Szerző: mti

Veres Roland az első menetben kiütéssel nyerte meg első profi ökölvívómérkőzését, amelyre szombat este Miamiban került sor.

Menedzsmentjének beszámolója szerint a kick-boxban ötszörös világ- és kilencszeres Európa-bajnok, Világjátékok-győztes, amatőr ökölvívóként Eb-bronzérmes sportoló 72 órával a mérkőzés előtt tudta meg, hogy ellenfele megsérült és visszalépett. Ezt követően leszerveztek neki egy új ellenfelet a michigani John Taylor személyében, aki - mint a mérlegelésen kiderült - egy súlycsoporttal felette van.

Veres kérésére a szakmai stábja úgy döntött, ennek ellenére vállalják a mérkőzést, amelyre az Undisputed Performance Centerben rendezett gála keretein belül került sor.

A 58,9 kilogrammos magyar bokszoló rögtön az első menetben kezdeményező stílusban lépett fel, amivel nem tudott mit kezdeni amerikai ellenfele. A négy menetesre tervezett küzdelem az első menet közepén ért véget, amikor egy testre ütött balhorog után Taylor a földre került és nem vállalta a folytatást.

"Tartottam a tervhez magamat, Taylor nem lepett meg, tudtam, hogy az egyenesekkel fog szurkálni, és azt is, hogy meg lehet ugrasztani. Sikerült is, és így KO-val tudtam debütálni" - nyilatkozta Veres.

Hozzátette: nagyon sokat jelentett neki, hogy hallotta a magyar szurkolókat, és azt érezte, hogy nem egyedül bokszol. Szeretne minél előbb újra ringben lenni és megszerezni a második győzelmét, mert ez az út vezet a világbajnoki címhez.

"Szerettem volna egy kicsit hosszabban látni Rolandot profi körülmények között, de egy perc után kiütötte az ellenfelét. Egy kicsit megszidtam, hogy nem mutatta meg a meccsen, amiket tanultunk, hanem ahogy meglátta az ellenfele gyengeségeit, azonnal kiütötte"

- magyarázta mentora, Robeisy Ramírez.

Hangsúlyozta: mivel meg sem ütötték, azonnal kezdhetik szervezni a következő mérkőzését. Veres következő meccsét ugyanis két hónapon belül megtartanák, mert klubja szeretné, ha három év alatt 14 profi győzelemig jutna. Terveik szerint ez kell ahhoz, hogy kihívhassa valamely szervezet aktuális világbajnokát.