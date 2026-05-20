Spanyol katonai konvojok érkeznek Magyarországra: több száz katona és harcjármű vonul a Bakonyba NATO-gyakorlatra

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 20. 18:39

Spanyol katonai egységek érkeznek Magyarországra szerdán és csütörtökön a Strong Lineage 2026 NATO-gyakorlat keretében. A konvojok csaknem 240 harcjárművel és több mint 460 katonával lépik át a határt, a Honvédelmi Minisztérium pedig fokozott figyelmet kér a közlekedőktől.

Spanyol katonák érkeznek a Bakonyba NATO-gyakorlatra

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség bakonyi lőtere ad otthont a Strong Lineage 2026 gyakorlatnak, amely a NATO Többnemzeti Dandár Harccsoport (Szlovákia) felkészülését szolgálja.

A spanyol alegység konvojai szerdán és csütörtökön lépnek be Magyarország területére a tornyiszentmiklósi határátkelőn, majd magyar katonai kísérettel az újmajori Camp Croft bázisra vonulnak tovább.

Több száz katona és közel 240 harcjármű érkezik

Szerdán napközben nyolc katonai konvoj érkezik Magyarországra, összesen csaknem 160 harcjárművel és több mint 300 katonával. Csütörtökön további öt menetoszlopban mintegy 80 harcjármű és 160 katona érkezése várható.

Ez azt jelenti, hogy két nap alatt összesen több mint 460 spanyol katona és csaknem 240 katonai jármű halad át magyar utakon a Bakony felé.

A HM figyelmeztetést adott ki a közlekedőknek

A honvédelmi tárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a katonai konvojok mérete és közlekedési módja jelentősen eltér a megszokott közúti forgalomtól, ezért fokozott körültekintést kérnek az autósoktól.

A Magyar Honvédség hangsúlyozta: a katonai menetoszlopok tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

Május végétől június közepéig tart a kiképzés

A NATO Többnemzeti Dandár Harccsoport (Szlovákia) a Lešt katonai gyakorlótéren állomásozik, és magas készenléti szintű, többnemzeti erőként működik spanyol vezetéssel, a Magyarországon települt Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság alárendeltségében.

A harccsoport a NATO keleti szárnyán létrehozott nyolc hasonló formáció egyikeként működik, a szövetséges országok közös kiképzésére és összehangolt védelmi képességeire építve.

A tervek szerint a harcászati kiképzés május végétől június közepéig zajlik Magyarországon, miközben erősíti a Magyarországon és Szlovákiában települt NATO-harccsoportok közötti együttműködést is.