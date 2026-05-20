KDNP: meg kell védeni a magyar gazdákat az olcsó ukrán agrárimporttól

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 20. 17:35

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerint az olcsó ukrán mezőgazdasági termékek beáramlása komoly veszélyt jelent a magyar gazdák számára. A párt azt állítja, hogy az ukrán agrárimport korlátozásának elmaradása az aratás előtt különösen nehéz helyzetbe hozhatja a hazai termelőket.

A KDNP azonnali fellépést sürget

A KDNP szerdán a Facebook-oldalán közzétett állásfoglalásában hangsúlyozta: meg kell védeni a magyar gazdákat és mezőgazdasági termékeket az olcsó ukrán importtal szemben.

A párt szerint a kormány elmulasztotta meghosszabbítani az ukrán gabonaimport tilalmát, így ezek a termékek jelenleg szabadabban juthatnak be Magyarországra.

A KDNP úgy fogalmazott: a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát vesztette az ukrán agrártermékek magyarországi behozatalát tiltó rendelet, és az új Országgyűlés ezt nem emelte törvényi szintre.

Több termék importja sem tiltott

Jelenleg az ukrán búza, baromfi, tojás, hús és más mezőgazdasági termékek importja nem tiltott, csupán előzetes bejelentéshez kötött.

A KDNP bírálta a Tisza-kormányt, és úgy fogalmazott: „Facebook-kormányzás helyett végre érdemi cselekvést” várnak a hazai termelők védelme érdekében.

Az aratás előtt különösen érzékeny a helyzet

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke szerint a magyar gazdák jelenleg egyszerre szembesülnek az aszály következményeivel és az alacsony világpiaci gabonaárakkal.

Ebben a helyzetben – fogalmazott – az lenne a minimum, hogy a kormány minden eszközzel védje a hazai termelőket.

Latorcai szerint

„pont az aratás előtt megnyitni a piacot az importdömping előtt súlyos felelőtlenség”.

A magyar mezőgazdaság védelmét követelik

Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő szintén azonnali intézkedéseket sürgetett, hangsúlyozva: minden körülmények között meg kell védeni a magyar gazdákat és a hazai mezőgazdasági termékeket az olcsó ukrán importtal szemben.

A kérdés az aratási szezon közeledtével különösen érzékeny a magyar agráriumban, mivel a piaci árak, az időjárási kihívások és az importverseny egyaránt komoly nyomást helyeznek a hazai termelőkre.