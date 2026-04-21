Zelenszkij kegyesen bejelentette: a Barátság vezeték újra működőképes

Szerző: Gondola

2026. április 21. 17:34

Ukrajna „ befejezte ” a Barátság kőolajvezeték egy orosz támadásban megrongált szakaszának javítását, így a vezeték ismét üzembe helyezhető – jelentette be Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint a szakemberek helyreállították a működés alapfeltételeit, bár továbbra is fennáll a veszélye újabb támadásoknak. A javítás az EU-val folytatott egyeztetések része volt.

Zelenszkij összekapcsolta a helyreállítást azzal, hogy Ukrajna „ elvárja ” az EU által jóváhagyott, 90 milliárd eurós támogatási csomag feloldását, valamint a csatlakozási tárgyalások előrelépését. Emellett hangsúlyozta a szankciók fenntartásának és az európai energiafüggőség csökkentésének fontosságát Oroszországtól.

Az ügy előzménye, hogy orosz támadás miatt leállt az orosz kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé, amit Zelenszkijék a magyar választások előtt nem igyekeztek megjavítani. Most viszont – állítása szerint – újraindulhat a szállítás, aligha függetlenül attól, hogy a választást a vele készségesen együttműködő Tisza Párt nyerte.