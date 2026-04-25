A migránsok tragédiákat okoznak már Lengyelországban is

Szerző: Gondola

2026. április 25. 12:08

Ha összefogunk, még mindig visszafordíthatjuk Európát erről a katasztrófába vezető útról. Gyorsan és határozottan kell azonban cselekednünk, hogy rákényszerítsük a kormányzókat egy ésszerű migrációs politika végrehajtására - rögzíti az Ordo Iuris tanulmánya.

2026. április 14-én Pedro Sanchez miniszterelnök bejelentette, hogy a spanyol minisztertanács jóváhagyta a 500 000 illegális bevándorló státuszának rendkívüli legalizálásáról szóló királyi rendeletet, mert, ahogy írta, nélkülük „jólétünk lelassul, innovációs képességünk gyengül, és közszolgáltatásaink – az egészségügy, a nyugdíjak, az oktatás – szenvednek emiatt”. Sajnos ezek közül az innovációk közül néhány eljutott Lengyelországba is, ahol

egy venezuelai „innovátor” spanyol turisztikai vízummal megpróbált megerőszakolni és meggyilkolt egy 24 éves nőt

a belvárosi parkban, előtte késsel kiszúrva a szemét, hogy ne ismerje fel. Ez egy olyan „innováció”, amely eddig ismeretlen volt Lengyelországban, és a mai napig nem értékelik - írja le a tragédiát az Ordo Iuris Göndolához eljuttatott vészjelzése.

Ezért tiltakoznak a lengyelek az ilyen „innovációk” beáramlása ellen. Sajnos a lengyel ügyészség részéről üldöztetéssel szembesülnek. Az Ordo Iuris Intézet kiáll a tömeges migrációval kapcsolatos aggodalmak és figyelmeztetések nyílt kifejezésének jogáért. Többek között védjük Oliwia asszonyt – egy 21 éves feleséget és anyát, aki egy tüntetésen tartott, érzelmekkel teli beszédében elmondta, hogy félti saját és gyermeke biztonságát az ellenőrizhetetlen, tömeges bevándorlás miatt olyan országokból, ahol

„a nőket szemétként kezelik, ahol a nemi erőszak mindennapos,

ahol egy nő, aki este egyedül megy ki az utcára, egyszerűen maga kéri a nemi erőszakot”.

Az ügyészség a fiatal anyát faji és vallási alapú nyilvános gyűlöletkeltéssel vádolta meg, amiért 3 év börtönbüntetés fenyegeti. A bíróság nem élt a lehetőséggel, hogy az eljárást megszüntesse és a vádiratot visszaküldje az ügyésznek. Készülünk a következő tárgyalásra, amely még ebben a hónapban lesz. Ez azonban azt mutatja, hogy Lengyelországba is eljutott

az a rémálom, amelyet sok európai országból ismerünk, ahol nem a bűnöző migránsok kerültek börtönbe, hanem azok az áldozatok, akik bírálják őket,

vagy azok a szülők, akik meg akarják védeni gyermekeiket.

Az Ordo Iuris Intézet a határozott lengyel migrációs politika őre, és arra ösztönzi a többi EU-tagállam szuverenitáspárti mozgalmait, hogy utasítsák el a liberális migrációs politikát.

Ezért levelet írtunk az EU 27 kormányfőjének, amelyben hangsúlyozzuk, hogy a spanyol kormány egyoldalú döntése sérti az uniós szerződéseket, beleértve a lojális együttműködés egyértelmű elvét és a közös migrációs politikát. Emellett nagyon konkrét intézkedéseket is javasolunk, amelyeket meg kell hozni családjaink védelme érdekében a nem ellenőrzött bevándorlók beáramlása ellen.

Pedro Sánchez szélsőbaloldali kormányának migrációs politikája ma

közvetlen veszélyt jelent arra, hogy több százezer illegális és azonosítatlan bevándorló lépjen be az EU-ba.

Mindegyikük a spanyol kormánytól szabad mozgás jogát kapja a teljes schengeni térségben. Elméletileg tartózkodásuk egy másik schengeni országban nem haladhatja meg a 90 napot, azonban a belső ellenőrzések hiánya miatt a Spanyolországban legalizált migránsok rövid időn belül ellenőrizhetetlen módon szétoszlanak az egész EU-ban, eljutva a eddig legbiztonságosabb helyekre, és ott maradva a 90 napnál hosszabb ideig. Egyébként is,

akár 90 nap alatt is el lehet követni számos bűncselekményt és sok kárt okozni.

Ezért azt tanácsoljuk az EU-tagállamok kormányainak, hogy tegyenek konkrét lépéseket a spanyolországi több százezer bevándorló legalizálása ellen. Először is, az EU-tagállamok hatóságainak közös fellépést kell kezdeményezniük, hogy rávegyék Pedro Sánchez kormányát a terv feladására. Másodszor, ha a spanyol szélsőbaloldali hatóságok nem vonják vissza ezt a szándékukat, az EU-tagállamoknak vissza kell állítaniuk a spanyol határon történő ellenőrzéseket a belső biztonság biztosítása érdekében.

Ezekkel a tömeges veszélyekkel szemben tartós védelmet jelentene, ha az EU tagállamok visszakapnák a teljes hatalmat a migráció területén. Hogyan lehet ezt elérni, arról szól a

„Vissza a kontrollhoz. A migrációs politika renacionalizálása” című jelentés, amelyet az Ordo Iuris és a magyar Mathias Corvinus Collegium készített.

Ebben számos konkrét jogszabály-módosítási javaslatot tárgyalunk, amelyek célja az EU-tagállamok teljes kompetenciájának visszaadása a migráció területén.

Elítéljük benne az Európai Unió Bíróságának káros joggyakorlatát, amelynek bírái gyakran ahelyett, hogy a meglévő jogot alkalmaznák, újat hoznak létre, magukhoz ragadva a szuverén államok hatásköreit és megnehezítve számukra határaik védelmét. Az EU migrációs katasztrófájának másik oka a nemzetközi jognak a mai migrációs fenyegetésekhez való alkalmazkodásának hiánya.

A helyzetet tovább nehezíti a határellenőrzés jogszerűségével kapcsolatos bizonytalanság, a menekültjoggal való visszaélés, amely abból fakad, hogy az illegális bevándorlóknak jogot biztosítanak menedékjog iránti kérelem benyújtására, az EU-ból történő kiutasítás hatástalansága, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) működésének megbénítása a keresetek és a politikai támadások következtében. Káros és

visszaélésszerű a családegyesítési eljárás is, amely lehetővé teszi a migránsok számára, hogy rokonok és hozzátartozók tömegeit hívják át az EU tagállamainak költségére.

Végül pedig teljesen botrányos az EU-szervek támogatásának hiánya az Unió határait védő infrastruktúra kiépítésében, valamint az a támogatás, amelyet Brüsszel nyújt azoknak a nem kormányzati szervezeteknek, amelyek segítik az illegális bevándorlókat a törvény megszegésében és a határok átlépésében.

A jelentés számos konkrét javaslatot tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a nemzetállamok számára, hogy visszanyerjék teljes hatalmukat ebben a kérdésben, és hatékonyabbá tegyék ezt a politikai területet. Az EU-tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kivonják magukat az EU közös migrációs és menekültügyi politikájából. A nemzeti parlamenteknek válsághelyzetekben ideiglenesen fel kell függeszthetniük az uniós jogszabályok alkalmazását. Fel kell függeszteni az Európai Emberi Jogi Bíróság azon ítéleteinek alkalmazását is, amelyek korlátozzák a szuverén államok határvédelmét, vagy egyáltalán ki kell lépni ebből a szervezetből.

Szükség van továbbá az 1967-es genfi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv felmondására is, amely arra kényszeríti az államokat, hogy minden, illegális bevándorlók által benyújtott menedékjog iránti kérelmet elbíráljanak. Az EU-ban tartózkodó illegális bevándorlók feletti ellenőrzés fokozása érdekében a jelentés azt javasolja, hogy

a schengeni térségben a szabad mozgás jogát kizárólag az EU-tagállamok állampolgáraira korlátozzák – a migránsok kizárásával.

A jelentés szerzői azt is javasolják, hogy az EU-támogatásban részesülő nem kormányzati szervezetekre szigorú átláthatósági és elszámoltathatósági szabályokat alkalmazzanak, ami megakadályozza az EU határainak illegális átlépését segítő szervezetek titkos finanszírozását.

Nyugat-Európa évek óta nem tud megbirkózni a bevándorlók által generált bűnözéssel, amely radikálisan csökkenti a biztonságérzetet Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Svédországban, Belgiumban vagy Hollandiában. Sok éven át a lengyelek és az EU keleti részének más állampolgárai békés biztonságérzetben éltek, azt gondolva, hogy nálunk jobb a helyzet. Sajnos a tömeges migrációból fakadó bűnözési hullám már a mi hazáinkba is eljut.

Erről számol be a lengyel Rendőrségi Központi Nyomozóiroda 2025-ös jelentése, amelyből kitűnik, hogy 2024 és 2025 között a szervezett bűnözéssel gyanúsított külföldiek száma 44 százalékkal nőtt.

A migrációs bűnözés valódi robbanásszerű növekedésére azonban az EU keleti részének eddig biztonságos országaiban akkor kell számítani, amikor a Migrációs Paktum hatályba lép, és oda irányítják a nyugat-európai országokból érkező, nem kívánt migránsokat.

Hogy a lengyelek számára is közelebb hozzuk, milyen az élet egy bevándorlói erőszak által megrázott országban, interjút készítettünk Alice Cordierrel, a francia jobboldali Némésis szervezet vezetőjével.

Tanúvallomásából egy ijesztő kép rajzolódik ki egy olyan országról, ahol a nők folyamatosan félnek a biztonságukért. A támadások elkerülése érdekében sok nő lemond arról, hogy elhagyja a lakását, kivéve, ha az feltétlenül szükséges, vagy sötétedés után kimozduljon otthonról. Sokan közülük úgy döntenek, hogy magukkal visznek könnygázspray-t – annak ellenére, hogy Franciaországban tilos azt nyilvános helyeken magánál tartani.

A Némésis vezetője azt állítja, hogy bár Franciaország hivatalosan az emberi jogokat védő államnak tekinti magát, a gyakorlatban a szólásszabadság ebben az országban súlyosan korlátozott. Bár a bevándorlók által elkövetett erőszakkal kapcsolatos veszélyek Franciaországban közismertek, és a turisták térképeket kapnak, amelyeken meg vannak jelölve Párizs biztonságos és veszélyes kerületei, a szexuális támadások, a szexuális zaklatás és a családon belüli erőszak bevándorlói jellegére való nyilvános felhívás azzal jár, hogy

az embert „fasisztának és rasszistának” bélyegzik, és kiszorítják a nyilvános vitából.

Alice Cordier kiemeli, hogy számos francia egyetemen a franciákat a bevándorlók által elkövetett erőszaktól védő szervezetek nem szervezhetnek találkozókat, miközben ugyanazon egyetemeken rendszeresen tartanak találkozókat a szélsőbaloldali radikális szervezetek.

Alice Cordier rámutat, hogy szervezetének nő tagjait az Antifa aktivistái megfélemlítik és támadják.

Otthonaik falára olyan feliratok jelennek meg, mint: „Itt lakik egy fasiszta”.

A postaládákat megrongálják és feliratokkal látják el: „Itt lakik egy Némésis-es fasiszta”. Az Antifa aktivistái megtámadják a Némésis szervezet aktivistáit és megverik őket. Sajnos

a francia rendfenntartó erők nagyon gyakran egyáltalán nem reagálnak a baloldali erőszakra, mivel a baloldali aktivisták politikusok és a média támogatását élvezik,

és büntetlenségben cselekszenek. Ez azt bizonyítja, hogy népeink belső ellenségei közé nemcsak a baloldali szervezetek aktivistái tartoznak, hanem az EU tagállamok apparátusának jelentős része is.

Ezért a Némésis női tagjai biztonságuk érdekében kérték kollégáik jelenlétét a februárban a lyoni egyetemen szervezett tüntetésen, amely a radikális, bevándorláspárti politikus, Rima Hassan fellépése ellen irányult. Ez felháborította a baloldali aktivistákat, akik rátámadtak a Némésis aktivistáit kísérő férfiakra, és egyiküket

– a 23 éves Quentint – megölték. A fiatal francia haláláért felelős baloldali harcosok kapcsolatban állnak az egyik francia szélsőbaloldali, parlamenti képviselettel rendelkező csoporttal.

Alice Cordier beszámolója kivételes tanulság azoknak az európaiaknak, akik még nem ismerik a tömeges migráció következményeit. Megmutatja nekünk, milyen valóságban találják majd magukat anyáink, feleségeink, nővéreink és lányaink, valamint mi magunk is, ha kiállunk mellettük, ha nem szállunk szembe a tömeges migrációval és az azt támogató baloldallal.

Ha összefogunk, még mindig visszafordíthatjuk Európát erről a katasztrófába vezető útról. Gyorsan és határozottan kell azonban cselekednünk, hogy rákényszerítsük a kormányzókat egy ésszerű migrációs politika végrehajtására.

Azok közülünk, akik még biztonságos országban élnek, tudatosítaniuk kell magukban, hogy ez gyorsan megváltozhat. Nem is olyan régen Franciaország, Németország, Spanyolország vagy Svédország is biztonságos helyek voltak. A tömeges migráció radikálisan csökkentette a polgárok biztonságérzetét ezekben az országokban.

Támogatnunk kell azokat, akiket a hatalom üldöz a nekünk ellenséges bevándorlók ráerőltetése elleni nyilvános tiltakozásuk miatt.

Ne hagyjuk, hogy belénk beszéljék, hogy a biztonságért és a rendért, valamint kultúránk megőrzéséért folytatott küzdelmünk a „fasizmus vagy idegengyűlölet”

megnyilvánulása.

A tömeges migráció elleni védekezés az egyik legnagyobb kihívás, amellyel Európa ma szembesül.

Kép: pixabay