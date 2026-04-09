"Az élet vagy a halál kultúrája" - Hollik István szerint történelmi tétje van a választásnak

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 9. 13:50

A Szent István Intézet tanulmánykötetének bemutatóján Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) politikusa nem csupán a könyvről beszélt: a közelgő magyar választást civilizációs jelentőségű döntésként értelmezte. A kereszténydemokrata politikus szerint az emberről alkotott kép, a szabadság értelmezése és a nemzeti identitás megőrzése a tét.

A „Titanic vagy Noé bárkája? - A kortárs kereszténydemokrácia aktuális kérdéseiről” című tanulmánykötet szerda esti bemutatóján Hollik István beszéde túlmutatott a könyv ismertetésén. A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a jelen politikai helyzetet és a közelgő választást tágabb, szellemi és civilizációs összefüggésben értelmezte. Beszéde elején arra hívta fel a figyelmet, hogy a választások tétjét sokféleképpen lehet megközelíteni, de szerinte nem szabad megragadni a pusztán gyakorlati szempontoknál.

„A választás tétjét is nagyon sok szemszögből meg lehet közelíteni… de hála Istennek vagyunk sokan olyanok, akik azt gondoljuk, hogy a praktikum mellett minden választásnak van egy szellemi dimenziója is, ami legalább ugyanolyan fontos”

- fogalmazott.

A politika és az ember természete

Hollik István beszédének középpontjában az emberkép kérdése állt. Egykori tanárára, Tőkéczki Lászlóra hivatkozva hangsúlyozta: a történelem tanulsága szerint súlyos következményei vannak annak, ha a politika elszakad az ember valóságos természetétől.

„Ha a politika eltávolodik az Isten által teremtett ember antropológiai valóságától, akkor előbb-utóbb nagy baj lesz”

- idézte fel a gondolatot.

Meglátása szerint a 20. század tragédiái is ezt bizonyítják, amikor ideológiák próbálták „átformálni” az embert.

Úgy véli, hasonló törekvések ma is jelen vannak Európában.

„Meg akarják változtatni az embereket”

A politikus élesen bírálta azokat a nyugati irányzatokat, amelyek szerinte relativizálják az emberi természet alapvető adottságait.

„Most is azt látjuk, hogy Európában meg akarják változtatni az embereket. Azt akarják nekik bemesélni, hogy akár a természetüket is, azt, hogy férfiak vagy nők, azt is át lehet írni”

- mondta.

Hozzátette: a szabadság fogalmát is félreértelmezik, amikor azt nem a jóra való képességként, hanem minden kötöttségtől való megszabadulásként mutatják be. Emellett a nemzeti identitást érő támadásokról is beszélt, amelyek szerinte szintén a közösségek meggyengítését szolgálják.

Élet vagy halál kultúrája

Hollik István szerint mindezek fényében a választás tétje rendkívüli súlyú.

„Nem túlzás azt mondani, hogy ennek a választásnak az a tétje, hogy az élet vagy a halál kultúrája fog győzedelmeskedni”

- jelentette ki.

A Szent István Intézet új tanulmánykötetének címére utalva két lehetséges jövőképet vázolt fel: a hanyatló „Titanicot” és a megmaradást jelentő „Noé bárkáját”.

Összefogásra van szükség

A kereszténydemokrata politikus szerint a kedvező kimenetelhez nem elegendő a politika önmagában. Szükség van a szellemi háttérre is, amelyet többek között az ilyen tanulmánykötetek biztosítanak. „Ahhoz, hogy ne Titanic legyen, hanem Noé bárkája, a cselekvők és a szellem embereinek az összefogása kell” - hangsúlyozta.

Hollik külön köszönetet mondott a kötet szerzőinek, amiért munkájukkal hozzájárulnak ehhez a keresztény szellemi küzdelemhez.

Felhívás a választókhoz

Beszéde végén a jelenlévőkhöz és a választókhoz fordult, aktív részvételre buzdítva őket a vasárnapi választáson.

Arra kérte hallgatóságát, hogy vállaljanak szerepet a közéletben, szólítsanak meg másokat, és segítsenek abban, hogy Magyarország „a keresztény kultúra egyik utolsó bástyája” maradhasson.

Főképen: Hollik István kereszténydemokrata politikus a Szent István Intézet új tanulmánykötetének bemutatóján 2026. április 8-án a Scruton VP-ben.