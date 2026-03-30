Hölvényi György: A normalitás és az európai értékek menthetik meg Európát

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 30. 18:34

A Millenárison megrendezett Patrióta Nagygyűlésen adott interjút Hölvényi György, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője, aki szerint Európa jövője azon múlik, hogy visszatér-e a „normalitás” és a nemzeti felelősség elvéhez.

A képviselő hangsúlyozta: a Patrióták Európáért közösségének legfontosabb üzenete az, hogy az európai országoknak szabadon és saját útjukat követve kell működniük.

Mint fogalmazott,

„ha ez minden országban megvalósul, Európa erős lesz, különben tovább gyengül”.

Hozzátette: a kontinens identitása mindig is az európai értékeken és a normalitáson alapult, és ez a 21. században sem lehet másként.

Az Európai Parlament működésével kapcsolatban Hölvényi György arról beszélt, hogy 2003 óta jelentős változásokat tapasztal. A Patrióták megjelenését „új lehetőségként” értékelte, amely a nemzeti felelősség elvére épül. Szerinte csak akkor működhet jól az európai együttműködés, ha az egyes tagállamok elvégzik saját „házi feladataikat”, és nem központi, brüsszeli irányítás határozza meg minden kérdésben az irányt.

„Ha az európai bürokrácia akarja megmondani az országoknak, mi legyen, abból káosz lesz, és magának Európának lehet vége”

– fogalmazott, hozzátéve: a kontinens gyengülésében sok globális szereplő érdekelt.

A Patrióták politikai súlyáról szólva kiemelte, hogy jelenleg az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakcióját alkotják. Ugyanakkor bírálta a baloldali pártokat – és részben az Európai Néppártot is –, amiért szerinte igyekeznek kiszorítani őket a fontos parlamenti pozíciókból.

„Ez egy politikai harc Európáért és Európa jövőjéért”

– mondta.

Hozzátette: a Patrióták erősnek és felkészültnek érzik magukat, és bíznak abban, hogy álláspontjuk hosszú távon meghatározóvá válhat. A képviselő végül úgy fogalmazott: ha egy politikai közösség érzi, hogy igaza van, és erős szövetségesek állnak mögötte, akkor „nagyon nehéz lesz legyőzni”.

Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea

Főképen: Hölvényi György a KDNP és a Patrióták Európáért képviselője Brüsszelben. Fotó:Alexis Haulot/EP