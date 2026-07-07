Juhász Hajnalka: Ki kell állni azok mellett, akiket ártatlanul rágalmaztak meg

Szerző: kdnp.hu

2026. július 7. 14:08

A szélsőbalodal a rágalmazást is politikai kampánymódszernek tekinti, és kiváló embereket járat le a társadalom előtt. Ezek ellen a rágalmazó politikusok ellen a jogállamiság követelményeit érvényesíteni kell.

Nemzeti minimumokat kell felállítani: a gyermekvédelemnél nincs fontosabb ügy, a gyermekbántalmazás a legsúlyosabb bűnök közé tartozik - de az hasonló alapelv kell, hogy legyen, hogy kiállunk azok mellett, akiket ártatlanul rágalmaztak meg - fogalmazott az Országgyűlés plenáris ülésén Juhász Hajnalka.

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„Édesanyaként és kereszténydemokrata politikusként meggyőződésem, hogy

a gyermekvédelemnél nincs fontosabb ügy. Ebben nincs helye sem politikai vitának, sem megalkuvásnak,

ez a nemzet lelkiismeretének ügye. Ezért szeretnék bocsánatot kérni minden gyermektől, akit a gyermekvédelmi rendszer valaha cserbenhagyott” - fogalmazott napirend előtti felszólalásában Juhász Hajnalka, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese. Hozzáfűzte: „Egy jogállamban ugyanilyen alapelv, hogy kiálljunk azok mellett is,

akiket ártatlanul rágalmaztok meg a bizonyítékok teljes hiányában, szándékosan manipulálva a társadalmat

és kollektíve hamisan megbélyegezve egy politikai közösséget”.

Címkép: kdnp.hu