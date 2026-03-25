Fókuszban a keresztényüldözés: bemutatták a Hungary Helps programról szóló filmet

Szerző: Gondola

2026. március 25. 09:35

Bemutatták a Hungary Helps programról szóló filmet: 68 országban 2,5 millió üldözött keresztényt segítettek, a cél a helyben maradás támogatása.

Az Hungary Helps Program küldetéséről és eredményeiről szóló dokumentumfilmet mutattak be tegnap este az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a bemutatón hangsúlyozta: világszerte súlyos probléma a keresztényüldözés, naponta emberek halnak meg hitük miatt, és több százmillióan szenvednek el diszkriminációt. Szerinte a Nyugat is felelős a Közel-Kelet keresztény közösségeinek visszaszorulásáért, ezért Magyarország feladata a „cselekvő szolidaritás”.

A program eddigi eredményei jelentősek: 68 országban mintegy 500 projekt valósult meg, amelyek 2,5 millió emberhez jutottak el. A kezdeményezés célja, hogy a rászorulók a szülőföldjükön maradhassanak, ne kényszerüljenek elvándorlásra.

Azbej Tristan üldözött keresztények segítéséért felelős államtitkár (KDNP) kiemelte, hogy a program nemcsak kormányzati intézkedés, hanem nemzeti küldetés, amely a keresztény identitás megőrzéséből fakad, és közvetlen kapcsolatot épít a támogatott közösségekkel.

A Hungary Helps különlegessége, hogy állami keretek között működik, és nemcsak anyagi, hanem erkölcsi támogatást is nyújt az üldözött közösségeknek világszerte.