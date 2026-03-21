Majdan 2.0 készül Budapesten?

Szerző: Gondola

2026. március 21. 11:34

Pálfalvi Milán politikai elemző szerint (Nézőpont Intézet) a Tisza Párt az április 12-i választások esetleges vereségére készülve ukrán mintájú Majdan 2.0 felállításával számol Budapesten, Brüsszel támogatásával.

Pálfalvi szerint a Tisza Párt már előkészíti a „színpadot” a vereséghez, ami azt jelenti, hogy követőik fel vannak készítve arra, hogy a választás eredményét ne fogadják el, és az utcára vonulva, akár erőszakos eszközökkel próbálják érvényesíteni akaratukat.

Az elemző hangsúlyozza, hogy ez a stratégia nemcsak a politikai győzelemről szól, hanem érzelmi manipuláción alapul, amely dacot és ellenállást ébreszt a Tisza Párt híveiben, és büszkén hirdetik, hogy a demokratikus döntéseket felülírják majd a saját, előre programozott akaratukkal.

Az elemző szerint a helyzet komoly csapdahelyzetet teremt Magyarország békéje és biztonsága szempontjából, amelyet a választás eredménye önmagában nem feltétlenül old fel. A Tisza Párt kampányában az agresszió folyamatosan nő, miközben a követők személyes kudarcaikért a kormányt teszik felelőssé, és a párt vezetője, Magyar Péter, ígéretet tett arra, hogy megoldja problémáikat.

Ez a folyamat az elemző szerint szektaszerű szerveződés kialakulásához vezet, amelyben a párt sikeresen mobilizálja a híveket a céljai érdekében, még akkor is, ha módszereik és céljaik a társadalom nagy részével ellentétesek.

Az elemzés kiemeli, hogy a választás kimenetele mindkét irányban konfliktusokat hozhat. Ha a jelenlegi kormány marad, a Tisza-hívek fanatizáltsága és elégedetlensége miatt lesz csalódottság és feszültség. Ha a Tisza Párt győz, az ország sorsa szempontjából ez is válságot jelentene. A követők már előre kijelentették, hogy a demokratikus választás eredményét nem fogadják el, és az utcai akciók révén próbálják majd érvényesíteni akaratukat, ami gyorsan Majdan 2.0 helyzethez vezethet Budapesten.

Pálfalvi Milán szerint négy kemény hét, és potenciálisan további rázós hetek-hónapok állnak Magyarország előtt, amelyben a társadalomnak és a politikai szereplőknek is fel kell készülniük a példátlan politikai és társadalmi kihívásokra. Bár az ország képes lesz kezelni a helyzetet, a lélekben való felkészülés elengedhetetlen, mert a feszültségek és a konfliktusok elkerülhetetlennek tűnnek a választások után.