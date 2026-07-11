Politikai megtisztulás vagy hideg polgárháború?

Szerző: Gondola

2026. július 11. 15:35

A 2026-os kormányváltás után nem csupán a hatalom személyi összetétele változott meg, hanem egy régi-új, "nyugatos" politikai establishment térhet vissza.

Az Index Vélemény rovatában megjelent „Tisztítótűz vagy felperzselt föld? A revansrezsim természetrajza” című kiváló írásukban Megadja Gábor és Molnár Attila Károly azt vizsgálják, milyen politikai logika rajzolódik ki a 2026-os kormányváltás után, és milyen irányba haladhat az új hatalom. A szerzők szerint az új rendszer karaktere még nem látható teljesen, azonban úgy vélik, hogy az első hónapok intézkedéseit elsősorban a korábbi politikai rendszer lebontásának és a látványos elszámoltatásnak a szándéka (úgyis, mint abszolút filmszínház) határozza meg.

Az új kormány működésében egyelőre nem körvonalazódik átfogó kormányzati stratégia.

A szerzők szerint inkább a korábbi rendszer felszámolása és a politikai revans dominál, miközben kevés szó esik arról, milyen hosszú távú gazdasági vagy társadalompolitikai program valósulna meg. Úgy fogalmaznak, hogy jelenleg inkább „sodródás” figyelhető meg, mint tudatos kormányzás.

A véleménycikk szerint a választási kampány egyik fontos üzenete az volt, hogy a korábbi kormányzás pozitív eredményeit megőrzik, ugyanakkor felszámolják a korrupciót, és az ország ismét könnyebben hozzáférhet az európai uniós forrásokhoz. A szerzők ezt túlzottan optimista ígéretként értékelik, amely szerintük azt a benyomást kelthette, hogy a nyugati kapcsolatok rendezése önmagában gyors gazdasági és társadalmi javulást eredményezhet.

Az írás történelmi párhuzamot is von az 1989–90-es rendszerváltással. A szerzők szerint akkor is széles körben elterjedt az a várakozás, hogy a nyugati politikai és gazdasági modell átvétele automatikusan felzárkózást hoz Magyarország számára. Véleményük szerint ezek a remények csak részben teljesültek, ezért úgy látják, hogy a jelenlegi politikai változások során hasonló illúziók jelenhetnek meg ismét.

A cikk jelentős része a nemzetközi politikai környezet szerepével foglalkozik. A szerzők azt állítják, hogy a nyugati politikai és gazdasági központok hosszú ideje igyekeznek befolyásolni a magyar belpolitikát, és úgy vélik, a jelenlegi politikai változásokat is részben külső támogatás segítette. Ennek kapcsán a médiáról, a civil szervezetekről és a nemzetközi intézményekről is részletesebben írnak, amelyek komoly hatással voltak és vannak a hazai politikai folyamatokra.

A szerzők szerint a politikai küzdelem ma már nem csupán pártok között zajlik, hanem kulturális és identitásbeli kérdésekről is szól.

Álláspontjuk szerint a konfliktus egyik fő tétje az, hogy Magyarország milyen értékrend mentén kívánja meghatározni önmagát: a nemzeti szuverenitásra építő vagy a szorosabb (kiszolgáló jellegű) nyugati integrációt hangsúlyozó megközelítés mentén.

Az írás végén a szerzők arra figyelmeztetnek, hogy a politikai bosszúra épülő kormányzás hosszú távon megoszthatja a társadalmat, és szerintük fennáll a veszélye annak, hogy a korábbi rendszer lebontása után nem egy stabil új politikai rend, hanem egy állandósult társadalmi konfliktus. hideg polgárháború alakul ki. A címben szereplő kérdés – „tisztítótűz vagy felperzselt föld” – ezt a dilemmát fejezi ki: a szerzők szerint még nem eldönthető, hogy az új politikai korszak valódi megújulást vagy inkább csak romboló politikai leszámolást hoz-e.