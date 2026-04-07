Kulja András hatalmas pofonba szaladt bele Vácon - Rétvári Bence szerint a hazugsággal csak önmagát égette be

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 7. 15:35

Rétvári Bence videóban cáfolta Kulja András állításait a váci kórház CT-jéről: szerinte a Tisza Párt EP-képviselője hazudott és csak pánikot keltett.

Éles hangvételű videóban reagált Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes, a térség országgyűlési képviselője a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének, Kulja András állításaira a váci kórház CT-berendezésével kapcsolatban.

A kereszténydemokrata politikus a Váci Jávorszky Ödön Kórházból bejelentkezve cáfolta Kulja kijelentéseit, amelyek szerint a készülék nem működik. Rétvári a videóban úgy fogalmazott:

„Kulja András azt hazudta, hogy ez nincs itt”,

majd hozzátette: „Itt vagyok Vácon, a Jávorszky Ödön Kórháznál.”

A videó elején Rétvári egy korábbi televíziós szereplést is felidézett, utalva arra, amikor Kulja András az ATV-ben súlyosan leszerepelt a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott vitában.

„Azóta nem nagyon hallottunk Kulja Andrásról, hogy az ATV-ben Takács Péter feltörölte vele a padlót”

– mondta.

A váci intézmény is része annak az országos diagnosztikai fejlesztési programnak, amelynek keretében több mint 40 helyszínen, több mint 20 milliárd forintból cserélik le a CT- és MR-berendezéseket korszerű eszközökre.

Mint mondta, Vácon is megtörtént a csere, és az új készülék már a helyszínen van.

„Itt van már az új CT […] ráadásul Európában is ritka, hogy egy ilyen nagy értékű műszercsere úgy zajlik, hogy mellette folyamatos a betegellátás”

– hangsúlyozta Rétvári, kiemelve: a csere idején mobil CT biztosítja a vizsgálatok folyamatosságát, így a betegeket nem kell más intézménybe irányítani.

A videóban a képviselő élesen bírálta Kulját, aki szerinte katasztrófaturistaként csak önmagát égette be.

Egy konkrét példát is említett: „Képes volt ettől a CT-től hét méterre azt állítani, hogy Vácon elromlott CT van. Pont a fal túloldalán volt az a gép, amit letagadott.”

A videó végén Rétvári Bence úgy fogalmazott: miközben Kulja András a Facebookon próbál pánikot kelteni, a kórház dolgozói nap mint nap végzik munkájukat, és minden beteget helyben ellátnak. Hangsúlyozta: kiáll a váci kórház becsületéért és az ott dolgozók jó hírnevéért.

A politikus szerint még a Tisza Párton belül is kínos, amikor – megfogalmazása szerint – a tények ilyen egyértelműen cáfolják „a Tiszás hazugságokat és hergelést”. Úgy véli, az ügy „csak egy újabb szánalmas hazugság” a kampányban. Hozzátette:

a Tisza politikusai inkább bocsánatot kérhetnének Vácon, amiért Brüsszelben 50 kórház, köztük a váci intézmény felújításának forrásait blokkolták.

Nem szabad elhinni a Tisza állításait, mert „még azt is letagadják, amit mindenki a saját szemével láthat” - hangsúlyozta Rétvári Bence.

Főképen: A hazugságon kapott váci tiszás jelölt, Szimon Renáta, és Kulja András a Váci Jávorszky Ödön Kórház előtt.