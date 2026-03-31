Soltész Miklós: Magyarország jövője a keresztény közösségek erején múlik

Szerző: Gondola

2026. március 31. 11:35

Soltész Miklós a velemi Szent Vid Katolikus Ifjúsági Központ első ütemének átadásán hangsúlyozta, hogy Magyarország jövője és a magyar nemzet megmaradása alapvetően a kereszténység erején, valamint a hitet megőrző és továbbadó közösségek munkáján múlik.

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az eseményen kiemelte: az egyházak szerepe nemcsak a vallási életben fontos, hanem a társadalom egészének működésében is meghatározó, hiszen jelentős feladatokat látnak el az oktatásban, a szociális ellátásban és az egészségügyben, miközben a közösségek megerősítéséhez is hozzájárulnak.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy az elmúlt években jelentős egyházi fejlesztések valósultak meg: a Kárpát-medencében mintegy 3800 templom újult meg és 200 új épült, Magyarországon több száz plébánia és parókia korszerűsödött, valamint több mint 2200 közösségi célú egyházi épület felújítása történt meg. Emellett több mint 11 ezer egyházi programot, tábort és lelkigyakorlatot támogattak, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet és a vallási identitás erősítéséhez.

A most átadott központ az egykori Avar Szálló átalakításával jött létre, mintegy egymilliárd forintos állami támogatásból. A beruházás célja egy olyan ifjúsági és közösségi tér kialakítása, amely hosszú távon fiatalok és családok számára biztosít lehetőséget a találkozásra, fejlődésre és értékközvetítésre. Az első ütemben elkészült épület több mint ezer négyzetméteren 64 gyermek és néhány felnőtt elszállásolására alkalmas, közösségi terekkel és kisebb, elvonulásra is lehetőséget adó helyiségekkel.

Az átadáson felszólalók – köztük az egyházi és politikai vezetők – hangsúlyozták, hogy az ilyen intézmények különösen fontosak a fiatalok számára, mert a táborok és közösségi programok során olyan élményeket és értékeket szerezhetnek, amelyek hosszú távon meghatározzák gondolkodásukat és életútjukat. A központ a tervek szerint nemcsak nyári táboroknak ad majd helyet, hanem egész éves programkínálattal, valamint pedagógus-továbbképzésekkel is működik.

A fejlesztés több ütemben valósul meg, és a cél egy nagyobb, akár több száz fő befogadására alkalmas ifjúsági központ létrehozása a Kőszeg-hegyalja térségében. A Szent Vid Katolikus Ifjúsági Központ várhatóan 2026 nyarán fogadja az első táborozókat, és hosszabb távon a vallási, közösségi és oktatási élet fontos helyszínévé válhat.