Süli János: A Tisza lebukott, az energia nem játék!

Szerző: Gondola

2026. március 31. 15:36

Süli János szerint a Tisza Párt terve új adókkal, rezsi- és benzinár-emelkedéssel terhelné a lakosságot, míg a Fidesz-KDNP védi a megfizethető energiaárakat.





Süli János, Tolna vármegye 3. számú választókerületének kereszténydemokrata országgyűlési képviselője több Facebook-bejegyzésében is élesen bírálja a Tisza Párt kiszivárgott energia- és gazdaságpolitikai terveit.Hangsúlyozza, hogy a kiszivárgott terv szerint a párt az orosz energiáról való leválás költségeit a lakosságra hárítaná. Ennek részeként új adókat vezetnének be, megszüntetnék a rezsicsökkentést és a kedvezményes üzemanyagárakat, ami jelentős áremelkedést okozna. Előrevetíti, hogy a rezsiköltségek a többszörösükre növekednének, a benzin ára pedig ezer forint fölé emelkedne.

Süli szerint a terv mögött elsősorban külső – brüsszeli és nemzetközi – elvárások állnak, amelyekhez a Tisza Párt alkalmazkodna, még akkor is, ha ez a magyar háztartások számára tragikus következményekkel járna. Emellett a Tisza Párt csökkentené a nemzeti energiacégek szerepét, ami még tovább növelné az energiaárakat és kiszolgáltatottabbá tenné az országot.

Nem meglepő, hogy egy éppen egy energetikai háttérrel rendelkező üzleti szereplő dolgozta ki a programot, amelyet Süli egyenesen „botrányosnak” és a lakosság számára tragikusan károsnak minősít. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozza, hogy az energia kérdése kulcsfontosságú a megélhetés szempontjából, ezért a program végrehajtása súlyos gazdasági terheket jelentene a családoknak.

Ezzel szemben a Fidesz-KDNP, illetve a jelenlegi kormány politikája képes ellenállni a külső nyomásnak, fenntartani az alacsonyabb energiaárakat és megvédeni a magyar lakosság anyagi helyzetét. A KDNP-s képviselő ezért arra buzdít, hogy a választók a kormánypártot támogassák, mert csakis ők garantálják az ország gazdasági biztonságát és a megfizethető energiaárakat.