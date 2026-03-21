Választás 2026 - Orbán Viktor: Ne a kockázat, hanem a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én!

Szerző: MTI

2026. március 21. 20:40

Orbán Viktor országjáró körútjának mai miskolci állomásán hangsúlyozta, hogy a Békemenet mindent megváltoztatott. "Olyan sokan voltunk, és akkora szeretet és összefogás uralkodott a Kossuth téren, hogy mindenki megérezte a győzelem leheletét".

Négy nagy veszéllyel kell szembenéznie Magyarországnak már a következő hónapokban, ezért ne a kockázat, hanem a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Miskolcon, a kormánypártok választási nagygyűlésén.

Orbán Viktor kifejtette, az orosz-ukrán háború közelebb jön majd, mert Európa és Ukrajna folytatni akarja azt. Ez a választás tétje.

Nem az a kérdés, hogy ki akar háborút, hanem az, hogy kinek van elég ereje, hogy nemet mondjon és kimaradjon a háborúból

- mondta. Hozzátette, "itt a tapasztalat, a rutin, a mögöttünk hagyott évek, mind súlyos érvek" - fogalmazott.

"Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a biztonságunkat, és a hazánkat kívül tudjuk tartani ezen a pénzügyi gazdasági tragédián, tiszta fejre, hideg vérre és biztos kézre van szükség, és Magyarországon ez csak a Fidesz-KDNP-nél található meg" - fejtette ki a miniszterelnök. Figyelmeztetett," minden más kockázat, a változtatás a lehető legnagyobb kockázat, ami tönkre teheti nemcsak az önök, hanem a gyerekeink és az unokáink életét is".

A miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy szembe kell nézni az olajblokáddal. Megjegyezte, az ezer forintos literenkénti üzemanyagárat sikerült kivédeni, miközben van olyan európai ország, ahol már ennyibe kerül az üzemanyag; és a készletek kifogyását is sikerült megakadályozni.

Negyedik veszélyforrásnak a migrációt nevezte, megjegyezve, hogy

Iránban máris van négymillió afgán menekült.

"Egyik sem könnyű kihívás" - fogalmazott.

Megjegyezte, Brüsszelben a héten arról tanácskoztak, mit tesznek, ha megindul "az újabb, sokmilliós migránsáradat Iránból Törökországon keresztül fel a Balkánon Magyarországra".

Hozzátette, van ok az önbizalomra, mert a migrációval szemben sikerült megvédeni Magyarországot. "Kerítést építettünk, és kívül tartottuk őket, akkor is, ha

minden nap 1 millió eurós büntetést kell fizetni Brüsszelnek azért, mert megvédjük magunkat, és megvédjük Európát"

- fogalmazott.

"Mert Magyarország olyan ország, és ebben nem is engedjük, hogy változás történjen, ahol csak mi, magyarok mondhatjuk meg, hogy kikkel élünk együtt. És mi leginkább saját magunkkal szeretnénk együtt élni’" - húzta alá.

Orbán Viktor beszéde elején arra emlékeztetett, hogy 1989-ben azért jöttek össze Miskolcon is, hogy

véget vessenek a kommunizmusnak, megteremtsék a szabad Magyarországot, visszaszerezzék hazánk függetlenségét, hazaküldjék a szovjet csapatokat,

és Magyarország ismét méltó legyen régi nagyságához.

Miskolc mindig ott volt a frontvonalban, képviselőket és vezetőket adtak az országnak az 1990-es első parlament idején is - idézte fel.

A kormányfő a tömeghez szólva azt mondta: ne lepődjön meg senki, ha azt olvassák majd, hogy csak maréknyi miskolci jött össze, de akkor se lepődjenek meg, ha azt látják a felmérésekben, hogy az ellenfél már 100 százalék fölött van.

Egész Magyarországon megpróbálják elhitetni azt, hogy 16 esztendő után nem polgári, nem nemzeti és nem keresztény kormányra van szükség - jegyezte meg. Hozzátette: mi természetesen ezt nem hisszük el.

Körülnézünk a világban, látjuk hazánk helyzetét, és azt gondoljuk, igaz, hogy van mögöttünk jó néhány év, de

nehéz és fontos évek vannak előttünk, és ilyenkor az önök rendelkezésére, a haza szolgálatára kell állni mindannyiunknak

- emelte ki, és hozzátette, "állok a hazám szolgálatára".

Az erőviszonyok kapcsán Orbán Viktor egy Deák-anekdotát mesélt el, amikor Deák Ferenc kalapját egy fiatal képviselő elvitte, majd amikor szabadkozva visszahozta,

azzal kért elnézést, hogy "körülbelül egyforma a fejünk". Erre Deák azt mondta: "körül lehet, de belül nem".

Ennyit az ellenfeleinkről - jegyezte meg.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Békemenet mindent megváltoztatott. "Olyan sokan voltunk, és akkora szeretet és összefogás uralkodott a Kossuth téren, hogy mindenki megérezte a győzelem leheletét" - mondta.

Győzni fogunk, mert sokan vagyunk, győzni fogunk, mert dolgozunk a győzelemért és mert

ebben az országban a polgári, nemzeti és keresztény értékeket valló emberek vannak többségben,

Miskolcon is - jelentette ki a miniszterelnök.

Arról is beszélt: az elmúlt időszakban megalakították a Harcosok Klubját, létrehozták a Digitális Polgári Köröket, utána újraszervezték az aktivistáikat és végigjárták az országot a háborúellenes nagygyűlésekkel, majd eljött a Békemenet. Azóta jártak "Somogyországban", Heves, Fejér és Pest vármegyékben, most pedig Miskolcon.

Mindenhol mi vagyunk többen, mindenhol rengetegen vagyunk, és mindenhol készen állunk a győzelemre - fogalmazott.

Orbán Viktor emlékeztetett: 1990-ben Miskolc egy "lepukkant szoci várossá vált", a nagy kérdés az volt, hogy sikerül-e Miskolcból egy modern iparvárost létrehozni. "Jelentem, a munka nagy részét elvégeztük" - közölte. Nem végeztek vele, de Miskolc ma Magyarország egyik legfontosabb ipari központja - mondta.

Miskolc nélkül nincs magyar ipar, Miskolc nélkül nincs magyar gazdaság - jelentette ki a miniszterelnök. Miskolc visszanyerte a régi rangját, még ha a futballcsapat most nem igazán ezt mutatja - jegyezte meg.

Kitért arra is, hogy Miskolc nemcsak ipari, hanem történelmi város is, ezért nemcsak ipart fejlesztettek, de

mindent meg fognak tenni azért is, hogy a diósgyőri vár beruházása úgy fejeződjön be, "hogy az egész világon csodájára járjanak".

A választások után ismét nagy nemzeti egységre lesz szüksége Magyarországnak - mondta Orbán Viktor, kérve a tiszásokat, hogy "ne engedjétek, hogy az indulat megkeményítse a szíveteket".

Négy éve komoly vállalást tettek, és akármi is lesz a világban, Magyarországot kívül tartják a háborún, Magyarországot továbbra is Európa legbiztonságosabb országának őrzik meg - szögezte le.

Négy éve zajlik a háború, amely blokkolja a gazdaságot, ennek ellenére visszaadták a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat, sőt, elkezdték a 14. havi nyugdíj kifizetését is - sorolta a miniszterelnök.

Azt mondta: a politika középpontjában a családok állnak, "mert

ha van gyerek, van jövő; és ha a gyerek mellé munka is van, akkor van biztonság".

Az elmúlt négy évben megduplázták a gyermekek után járó adókedvezményt; és bevezették "amire még soha sehol a nyugati világban senki nem volt képes" a legalább két gyermeket vállaló anyák élethosszig tartó adómentességét. Emellett a fiataloknak fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt adnak, amely "messze a legkedvezőbb egész Európában".

"És mindezt egy háború árnyékában" - fogalmazott.

A legnagyobb veszély a háborús eladósodás, mivel a "háború kutyái és a nemet mondani képtelen európai vezetők" a háború folytatása mellett döntenek, de pénzük nincs - mondta.

Orbán Viktor hozzátette: ha pénzt akarnak adni Ukrajnának, hitelt kell felvenni. Eddig odaadtak 200 milliárd eurót, most felvesznek egy 90 milliárdos hitelt - amiből sikerült Magyarországot kívül tartania -, és

napirenden van egy 800 milliárd dolláros, Ukrajnát támogató, illetve egy 700 milliárd dolláros fegyverkezési csomag.

Ezekre hitelt fognak felvenni, és odaadják az ukránoknak - jelentette ki.

Még az unokák is fizetni fogják annak a hitelnek a terheit, amit most vesznek fel az európai vezetők - hangsúlyozta a miniszterelnök, megerősítve, az a választás tétje, hogy Magyarország elkerülje ezt a gazdasági tragédiát.

Kifejtette: a háború mögött nemcsak országok vannak, hanem olyanok, akiknek megéri a háború, ők "a háború kutyái".

A háború érdeke a fegyverneppereknek, a nagy energiacégeknek, élükön a Shell-lel,

amelynek az emberét már bedelegálták az árnyékkormányba, akik le akarnak választani minket az olcsó energiáról, hogy helyette a sajátjukat adják el drágán, és a bankároknak, mert a háborút hitelezni kell. "Nem véletlen, hogy az ellenfeleink csapatában ott van az Erste Bank képviselője" - fogalmazott.

Jól fogunk harcolni a szeretet és az összefogás jegyében, és mert a jövőnkről, a gyerekeink és az unokáink jövőjéről van szó - emelte ki.

"Ha képesek voltunk arra, hogy megdöntsük a kommunizmust, kiharcoljuk a szabadságot, hazaküldjük a szovjet katonákat, és képesek voltunk felépíteni egy polgári, nemzeti, keresztény alapokon nyugvó Magyarországot, akkor most nem fogunk meghátrálni egy Zelenszkij nevű ukrán elnöktől, a brüsszeliektől és az ő magyarországi megbízottaiktól" - szögezte le.

"A mi közösségünk számára becsületbeli kötelesség, hogy győzzünk, ha nem győzünk, elveszítünk mindent, amiért az elmúlt 16 évben dolgoztunk: nem csak a pénzünket, a gazdaságot, hanem a családok tiszteletét, az idősek megbecsülését. A fiatalok is elveszítik a reményt és a perspektívát, hogy jobb életük lehet, mint amilyen a szüleiknek volt" - mondta Orbán Viktor.

Felidézte: az elmúlt tizenhat évben

több mint egymillió munkahelyet hoztak létre, 3 millió 600 ezer ember helyett most 4 millió 700 ezer ember dolgozik, és el fogják érni, hogy ötmillió magyar dolgozzon

Magyarországon, hogy a munkának meglegyen a becsülete. Tizenhat év alatt az átlagbéreket a többszörösére emelték, és a következő ciklus végére vállalják, hogy egymillió forint lesz az átlagkereset.

"Ehhez csak annyi kell, hogy a magyarok április 12-én hallgassanak az eszükre, szavazzanak a Fideszre, álljanak ki a biztos választás mellett, őrizzük meg polgári, nemzeti, keresztény alkotmányunkat, a munka alapú gazdaságunkat, a családközpontú társadalmi rendszerünket" - mondta.

Úgy vélekedett, hogy az elmúlt négy évben csak azért sikerült kívül tartani Magyarországot a háborún, mert volt nemzeti egység. Ez sem az első, sem a második világháborúban nem sikerült. Akkor sem akartak a magyarok háborút, de belepréseltek minket. Ez azért történt, mert nem volt meg a kellő nemzeti egység a béke mellett - jegyezte meg.

Nekünk arra van szükségünk, hogy a 2022-ben kötött, háborúellenes szövetségünket megújítsuk, kérjük meg a tiszásokat, hogy értsék meg, az egyetlen biztos választás a Fidesz, és szavazzanak a nemzeti egység jegyében a biztonságra - közölte.

"Annyit tudok ígérni, hogy (…), hogy minden nap jobban fogom végezni a munkámat, a következő négy évben is teljes szívemmel fogom szolgálni Magyarországot, Miskolcot, Diósgyőrt" - ezzel kérte a jelenlévőktől Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeinek, Hollósy Andrásnak, Csöbör Katalinnak és a város polgármesterének támogatását