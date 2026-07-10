A Fehér Háznál terveztek terrorcselekményt

Szerző: MTI

2026. július 10. 22:07

Gyilkosság és terrorcselekmény elkövetésének előkészítése miatt nyolc ember ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban, miután a hatóságok összefüggésbe hozták őket a Fehér Háznál tervezett merényletek kitervelésével.

A helyi idő szerint csütörtökön megjelent szövetségi vádirat szerint a nyolc ember júniusban a Fehér Háznál rendezett

UFC küzdősport-gálán akarta drónokkal és lőfegyverekkel megtámadni az összegyűlt közönséget,

amelyben ott volt az elnök és családja, valamint az adminisztráció több tagja.

A bírósági iratból kiderül, hogy a csoport tagjai májusban kezdtek szervezkedni, amikor pénzt különítettek el a terrorcselekmény céljaira, és lőfegyvereket, lőszereket, robbanószereket, golyóálló mellényeket, drónokat, valamint további felszereléseket szereztek be.

A nyomozóhatóságok négy nappal a terrortámadás tervezett időpontja előtt, június 10-én szereztek tudomást a több államban zajló szervezkedésről, majd vették őrizetbe annak vezetőit - derült ki a korábbi tájékoztatásból, amely szerint a nyomozás során jóval több ember került látókörbe, aki tudhatott a tervekről.

A szövetségi főügyészség júniusban több államban kezdeményezett bírósági eljárást, az új, Ohio államban keltezett vádindítvány ugyanakkor egyesítené a különálló ügyeket és

bűnszervezetként állítaná bíróság elé az érintetteket.

Az indítékról annyit tudni, hogy a csoport tagjai a terrortámadással az amerikai kormányzatot akarták destabilizálni.

Az egyesített vádirat szerint a gyanúsítottak zárt internetes fórumokon kommunikáltak egymással, és csak a tervezésért felelős legszűkebb kör rendelkezett a támadás minden részletéről szóló információval, ők viszont készen álltak saját testi épségüket is kockáztatni az akció érdekében.

Az egyik gyanúsított júniusban tett vallomása szerint a támadást két lépcsőben tervezték végrehajtani június 14-én, a sportgála idején.

Először robbanószerekkel megrakott drónokat vezettek volna hivatali épületeknek Washington belvárosában,

majd a kialakult káoszt kihasználva lőfegyverekből terveztek tüzet nyitni a több tízezres tömegre.