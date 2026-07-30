A Kékszalag jól példázza, hogy a vitorlázás milyen országjárási hatást gyakorol
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 30. 11:06
A nézők programot keresnek maguknak, megtelnek a parti vendéglátóhelyek, nő a szálláshelyek forgalma, és
a verseny napjai különleges atmoszférát
teremtenek a Balaton körül.
A vitorlázásban ugyanakkor ennél jóval nagyobb potenciál rejlik: nemcsak egy-egy kiemelt esemény idején képes vendégeket vonzani, hanem
hosszabb távon is hozzájárulhat a régió vonzerejének erősítéséhez.
A teljes közlemény itt olvasható:https://www.nyitottbalaton.hu/reszletek/nagy-lehetosegek-rejlenek-a-vitorlazasban
Kiadó: A-Z Whow Kft.
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