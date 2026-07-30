A Kékszalag jól példázza, hogy a vitorlázás milyen országjárási hatást gyakorol

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 11:06

A nézők programot keresnek maguknak, megtelnek a parti vendéglátóhelyek, nő a szálláshelyek forgalma, és

a verseny napjai különleges atmoszférát

teremtenek a Balaton körül.

A vitorlázásban ugyanakkor ennél jóval nagyobb potenciál rejlik: nemcsak egy-egy kiemelt esemény idején képes vendégeket vonzani, hanem

hosszabb távon is hozzájárulhat a régió vonzerejének erősítéséhez.

A teljes közlemény itt olvasható:https://www.nyitottbalaton.hu/reszletek/nagy-lehetosegek-rejlenek-a-vitorlazasban

Kiadó: A-Z Whow Kft.