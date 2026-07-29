Olaszországban történelmi mélypontra esett a születések száma

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 29. 20:04

Tavaly 355 ezer gyermek született, ami a legalacsonyabb adatnak számít a második világháború óta, és az olaszok többsége anyagi okokból mond le a családalapításról - hangzott el a legfrissebb népesedési statisztika bemutatóján Rómában kedden.

2025-ben 3,9 százalékkal kevesebb gyermek született, mint a megelőző évben, miközben 2000-ben még elérte az 543 ezret a születések száma.

Az adatokat az úgynevezett Születésért Alapítvány mutatta be

az Istat központi statisztikai intézettel együttműködésben.

A felmérés szerint az olaszok 62,2 százaléka nem akar első vagy további gyermeket vállalni anyagi okokból, de az indokok között szerepelnek a bizonytalannak tartott munkakörülmények és a nehéz társadalmi helyzet is.

Gigi De Palo, a Születésért Alapítvány alapítója és elnöke hangsúlyozta, hogy az olaszok nem arra hivatkoznak, hogy nem tartják magukat alkalmas szülőknek. Csak 5,5 százalék gondolja úgy, hogy nem életcélja a gyermekvállalás.

Az egy nőre eső gyermekarány 1,14 századra csökkent, és

a nők 49,9 százaléka fél attól, hogy az anyaság negatívan befolyásolhatja szakmai pályafutását.

Ugyanígy az olasz férfiak 24 százaléka érez.

A történelmi mélypontra süllyedt születésekkel egy időben tavaly 625 ezer volt a halálozások száma.

A felmérés kiemelte, hogy

Olaszországban mérik a világon az egyik legmagasabb várható élettartamot,

ami 83,4 évnek felel meg.