Hím oroszlán ölte meg nőstény társát
Megölte nőstény társát egy fiatal afrikai hím oroszlán a zágrábi állatkertben - közölte szerdán az intézmény. A gondozók szerint a két állat korábban jól kijött egymással, és semmi nem utalt arra, hogy végzetes összecsapás történhet közöttük.
Az Uganda nevű hím a közös kifutóban támadt Tayrira. Az állatkert vizsgálja, mi válthatta ki az összecsapást.
A két oroszlánt július 10-én engedték össze először egy elkülönített belső térben, július 21. óta pedig közösen használták a Kidepo oroszlánszikla szabadtéri kifutóját.
Összeszoktatásukat folyamatosan figyelemmel kísérték,
szigorú biztonsági előírások mellett.
Az intézmény szerint a vadállatok között természetes viselkedésük részeként is előfordulhatnak összecsapások, a fiatal hím oroszlánok pedig rendkívüli erejű ragadozók.
Uganda és Tayri az európai fajmegőrzési tenyészprogram keretében érkezett Zágrábba. Mindketten az afrikai oroszlán északi állományához tartoztak, amely
a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a veszélyeztetett kategóriában szerepel.
Az állatkert tájékoztatása szerint ebből az állományból a vadonban már csak mintegy 250, állatkertekben pedig körülbelül kétszáz példány él. Fennmaradásukat az élőhelyek zsugorodása, az orvvadászat, az emberekkel kialakuló konfliktusok, valamint a nyugat- és közép-afrikai fegyveres összecsapások veszélyeztetik.
A fiatal párt nemrég mutatták be a látogatóknak. Gondozóik akkor arról számoltak be, hogy az állatok
időnként erődemonstrációval próbálták kijelölni helyüket,
komolyabb összecsapásra azonban nem került sor.