Hím oroszlán ölte meg nőstény társát

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2026. július 30. 10:06

Megölte nőstény társát egy fiatal afrikai hím oroszlán a zágrábi állatkertben - közölte szerdán az intézmény. A gondozók szerint a két állat korábban jól kijött egymással, és semmi nem utalt arra, hogy végzetes összecsapás történhet közöttük.

Az Uganda nevű hím a közös kifutóban támadt Tayrira. Az állatkert vizsgálja, mi válthatta ki az összecsapást.

A két oroszlánt július 10-én engedték össze először egy elkülönített belső térben, július 21. óta pedig közösen használták a Kidepo oroszlánszikla szabadtéri kifutóját.

Összeszoktatásukat folyamatosan figyelemmel kísérték,

szigorú biztonsági előírások mellett.

Az intézmény szerint a vadállatok között természetes viselkedésük részeként is előfordulhatnak összecsapások, a fiatal hím oroszlánok pedig rendkívüli erejű ragadozók.

Uganda és Tayri az európai fajmegőrzési tenyészprogram keretében érkezett Zágrábba. Mindketten az afrikai oroszlán északi állományához tartoztak, amely

a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a veszélyeztetett kategóriában szerepel.

Az állatkert tájékoztatása szerint ebből az állományból a vadonban már csak mintegy 250, állatkertekben pedig körülbelül kétszáz példány él. Fennmaradásukat az élőhelyek zsugorodása, az orvvadászat, az emberekkel kialakuló konfliktusok, valamint a nyugat- és közép-afrikai fegyveres összecsapások veszélyeztetik.

A fiatal párt nemrég mutatták be a látogatóknak. Gondozóik akkor arról számoltak be, hogy az állatok

időnként erődemonstrációval próbálták kijelölni helyüket,

komolyabb összecsapásra azonban nem került sor.