KDNP: beváltatlan ígéret a Tisza részéről a zöldségek és gyümölcsök áfájának azonnali csökkentése

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 08:03

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője a Tisza "újabb beváltatlan" ígéretének nevezte szerdán a Facebookon a zöldségek és gyümölcsök áfájának öt százalékra csökkentését.

Rétvári Bence a KDNP Facebook-oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: Magyar Péter miniszterelnök a kampányban

azt "harsogta", hogy amint megalakul a Tisza-kormány, rögtön 5 százalékra csökkentik a gyümölcsök és a zöldség áfáját,

utána pedig az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus videójában több korábbi felvételen Magyar Péter látható, aki az áfacsökkentésről beszél.

Ez is csak egy

betartatlan tiszás ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin

- mondta Rétvári Bence.