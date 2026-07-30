KDNP: beváltatlan ígéret a Tisza részéről a zöldségek és gyümölcsök áfájának azonnali csökkentése
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője a Tisza "újabb beváltatlan" ígéretének nevezte szerdán a Facebookon a zöldségek és gyümölcsök áfájának öt százalékra csökkentését.
Rétvári Bence a KDNP Facebook-oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: Magyar Péter miniszterelnök a kampányban
azt "harsogta", hogy amint megalakul a Tisza-kormány, rögtön 5 százalékra csökkentik a gyümölcsök és a zöldség áfáját,
utána pedig az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Az ellenzéki politikus videójában több korábbi felvételen Magyar Péter látható, aki az áfacsökkentésről beszél.
Ez is csak egy
betartatlan tiszás ígéret maradt, mint a megduplázott családi pótlék vagy a 480 forintos benzin
- mondta Rétvári Bence.