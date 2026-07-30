A szakszervezeti mozgalomnak (is) meg kell újulnia!

Szerző: NKT

2026. július 30. 12:32

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ), a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete (TBDSZ), a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ), a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) levélben kereste meg a szakszervezeti konföderációkat.

A levél aláírói

üdvözlik a konföderációk együttműködési készségét,

amelynek jele öt konföderáció, - az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a LIGA Szakszervezetek, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma - közös levele Magyarország miniszterelnökéhez, Magyar Péterhez. A levél aláírói egyetértenek a levélben megfogalmazottakkal is, az érdekegyeztetés alkotmányos alapjainak és a valós, átlátható, érdemi megállapodásokra lehetőséget adó országos érdekegyeztetés megteremtésének igényével, a szakszervezetek, a szakszervezeti jogok - ezen belül a kollektív szerződéskötési jog - alkotmányos védelmének szükségességével, a sztrájkjog szabályozásának felülvizsgálatával, az átlagbér, a minimálbér felzárkóztatásával az uniós bérszínvonalhoz.

A megújulás érdekében minden konföderációnak, minden ágazati és munkahelyi szakszervezetnek, minden szakszervezeti tisztségviselőnek és tagnak, valamint minden munkavállalónak fel kell ismernie, hogy

mindig az érdekazonosságot kell keresni, azt, ami összeköt bennünket

és nem az érdekkülönbségeket kell hangsúlyozni, ami elválaszt bennünket egymástól!

A konföderációknak és minden szakszervezetnek elemi érdeke

az alapvető munkavállalói követelések haladéktalan és együttes képviselete,

továbbá követeléseik összehangolt cselekvési program alapján történő megjelenítése.

Kiadó: Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége