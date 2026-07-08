Nyolc korhű hangszeres koncerttel várja a közönséget a Haydneum Eszterházán

Szerző: MTI

2026. július 8. 09:08

Négy nyári hétvégén nyolc korhű hangszeres koncerttel várja a közönséget a Haydneum - Magyar Régizenei Központ péntektől augusztus 1-ig a fertődi Esterházy-kastély Apolló-termében.

A Haydneum MTI-hez eljuttatott keddi közleménye szerint a koncertsorozat Strém Kálmán egykori hangversenyrendező örökségét folytatja, célja pedig, hogy

a közönség a historikus előadásmód kiemelkedő hazai képviselőinek tolmácsolásában hallhassa a barokk és klasszikus repertoár műveit.

A sorozat nyitó hétvégéjén az Ensemble Variabile ad két kamarakoncertet, amelyeken Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart művei mellett Felix Mendelssohn korai vonósszimfóniája, valamint Friedrich Kalkbrenner szextettje is elhangzik. A programot egy verbunkos-összeállítás egészíti ki.

A második hétvégén a Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar lép színpadra, Somlai Petra fortepiano-művész közreműködésével.

A műsoron Haydn szimfóniái és Mozart zongoraversenyei szerepelnek.

A harmadik hétvégén a billentyűs hangszereké lesz a főszerep:

Bene Róza és Borsányi Márton csembalóduója, valamint Papp Rita és Gerhát László fortepiano-duója a 18-19. század fordulójának repertoárját idézi meg. A koncerten Borsányi Márton kortárs műve is megszólal, a zárószámként pedig Johann Sebastian Bach koráljai hangzanak el Kurtág György átiratában, tisztelegve a százéves zeneszerző előtt.

A záróhétvégén a Capella Savaria ad zenekari estet. A műsoron Joseph és Michael Haydn, valamint Mozart szimfóniái mellett Joseph Haydn D-dúr kürtversenye és Georg Anton Benda e-moll fuvolaversenye szerepel. Szólistaként Pálkövi Dániel kürtművész és Bertalan Andrea fuvolaművész lép fel.

A Haydneum közleményében kiemelték:

a Magyar Régizenei Központ megalakulása óta szoros együttműködésben dolgozik a fertődi Esterházy-kastéllyal,

ahol a nyári koncertsorozat mellett augusztus végén és szeptember elején régizenei fesztivált is rendez.

Felidézték, hogy Joseph Haydn alkotói pályájának meghatározó szakaszát töltötte

az Esterházy-udvarban, amely a 18. század egyik legjelentősebb európai zenei központjának számított.

A historikus előadásmód és a történelmi helyszín találkozása ezért különleges koncertélményt kínál a közönségnek - hangsúlyozták a közleményben.