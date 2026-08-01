Kedden kezdődik a több száz programot kínáló Ördögkatlan fesztivál

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 13:03

Több száz programmal várja közönségét keddtől az Ördögkatlan fesztivál,

amelyet immár 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kistelepülésein

augusztus 4. és 8. között - tájékoztatták a szervezők pénteken az MTI-t.

A Nagyharsányban, a falu határában fekvő egykori kőfejtő területén kialakított szoborparkban, Beremenden, Kisharsányban és a községhez tartozó Vylian szőlőbirtokon zajló összművészeti fesztivál díszvendégei között lesz Beck Zoltán.

Enyedi Ildikó filmjei, vetítései és közönségtalálkozói a kortárs magyar filmművészet egyik legfontosabb alkotóját hozzák közel a közönséghez, míg Bereményi Géza nyolcvanévesen is új történetekkel érkezik,

a Platon Karataev pedig nemcsak koncertet ad, hanem teljes művészi világát is magával hozza

- írták.

A színházi előadások között látható lesz többek között ifj. Vidnyánszky Attila Revizor-rendezése, Bérczes László Reggel és este című előadása, a Koltai Róbert és Darvas Ferenc nevével fémjelzett zenés est, valamint a Nézőművészeti Kft. új bemutatója, a Balhéatlasz.

A fesztiválon bemutatkoznak fiatal alkotók, független társulatok és az SZFE hallgatói is, így

az Ördögkatlan továbbra is az ország egyik legfontosabb színházi találkozóhelye lesz

- hívták fel a figyelmet.

A Dalköltő Udvarban olyan előadókkal lehet találkozni, mint Másik János, Kollár-Klemencz László, Balla Gergő vagy Pajor Tamás.

Esténként a nagyharsányi Narancsligetben egymást váltják a koncertek, így a nyitónapon a Platon Karataev és a Kiscsillag lép színpadra, majd a hét során érkezik a Péterfy Bori & Love Band, az Esti Kornél,

a Csík Zenekar, a Bohemian Betyars, a Besh o droM, az Analog Balaton,

a Budapest Bár és a 30Y is.

A Hangtemplomban Pátkai Rozina, Fassang László, Bujtor Balázs, Rohmann Ditta, valamint Dinyés Dániel koncertjei és különleges zenei projektjei mellett jazzkoncerteken is részt vehetnek a látogatók Dresch Mihály, Borbély Mihály és a Modern Art Orchestra közreműködésével.

Az irodalom iránt érdeklődőket a Líra Irodalmi Teraszon Darvasi László, Fekete Ádám, Tompa Andrea várják. A beszélgetések után dedikálásokra is sor kerül, így a közönség személyesen is találkozhat kedvenc szerzőivel.

Az Elfogadás Terében fogyatékkal élő és ép emberek találkoznak közös programokon, az Offline Rezervátum néhány órára visszaadja a telefonmentes jelenlét élményét, a Dalköltő Udvar a dalszerzők történeteit hozza közel a közönséghez,

a tavasszal elültetett Katlanerdő pedig arra emlékeztet, hogy a fesztivál nemcsak kulturális, hanem közösségi és környezeti ügy is

- sorolták.

Napközben a családok számára is számtalan programmal készülnek a szervezők: a Manó Ligetbe koncerttel érkezik Rutkai Bori, találkozhatnak az olvasók Marék Veronikával, mesél és beszélget Kádár Annamária, vendég lesz Pászthory Panka, emellett

a Jurányi Ház népszerű gyerekelőadásai is beköltöznek a Katlanba.

A nap folyamán mesék, bábelőadások, kézműves foglalkozások, közös játékok és kreatív programok is várják a családokat.

A fesztivál részletes programja a https://ordogkatlan.hu/ oldalon érhető el.