Brüsszel pálfordulása: az EU-s pénzügyminiszterek tanácsa rábólintott a magyar újjáépítési terve

Szerző: Gondola

2026. július 11. 07:05

Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós ezermilliárdok hazahozatala elől – jelentett be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol természetesen a politikai ellenfelei gyalázása sem maradhatott el.

Az uniós ezermilliárdok szerinte "arra mennek, amire menniük kell": a magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére.

Bejegyzése végén Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett "ebben az emberfeletti munkában".