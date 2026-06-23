Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya: a nemzeti tőkéseknek finanszírozniuk kell a konzervatív média működését

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 23. 09:35

A Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya Facebook-oldalán egyaránt megjelent levél szerint az elmúlt napokban tömeges elbocsátások zajlanak a polgári, jobboldali médiában, amelyek következtében családok egzisztenciája és emberi sorsok kerültek válságba.

A politikusok úgy fogalmaztak:

„Úgy véljük, nemcsak addig kell polgári értékrendet valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, akkor kell csak igazán kitartani az értékeink mellett.”

A nyílt levélben azt is kifejtették, hogy a nemzeti tőkések a magyar vállalatok preferálásának korábbi kormányzati programja révén jelentős vagyonokra tettek szert. Hozzátették, hogy egyes nagytőkések viselkedése miatt sokszor kellett „tartania a hátát” a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, köztük a sajtó munkatársainak is.

A levél zárásában arra kérik a jobboldali értékeket fontosnak tartó magyar nagytőkéseket, hogy haladéktalanul kezdjék meg egy minőségi jobboldali médiaportfólió finanszírozását.

Emellett azt is elvárják, hogy a média világában állásukat vesztett szakemberek számára azonnal kínáljanak munkát, és helyzetük megoldásában érdemben vállaljanak felelősséget.