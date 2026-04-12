Dobrev Klára lemondott a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről

Szerző: Gondola

2026. április 12. 22:34

Dobrev Klára a választási eredmények után bejelentette, hogy lemond a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, miután a párt nem érte el az 5%-os parlamenti küszöböt, így kiesett az Országgyűlésből. A döntés részeként a párt teljes elnöksége is távozik.

Beszédében Dobrev egyértelműen vállalta a felelősséget a vereségért, kijelentve: „kudarcot vallottam”, és hangsúlyozta, hogy egy demokratikus vezetőnek ilyenkor kötelessége levonni a következtetéseket. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy lelkiismerete tiszta, mert a kampányt tisztességesen, erkölcsösen és következetesen vitték végig.

A leköszönő elnök gratulált a választás győztesének, a Tisza Pártnek és vezetőjének, Magyar Péternek. Emellett azonban figyelmeztetést is megfogalmazott: innentől minden felelősség az új kormányzó erőé, amelynek bizonyítania kell, hogy valódi, európai típusú demokráciát épít, és nem egy „újracsomagolt NER”-t hoz létre. Külön kitért arra is, hogy nem elfogadható, ha a korábbi rendszer oligarcháit más szereplők váltják fel hasonló módon.

Dobrev beszédében azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a „NER rendszere” ezzel a választással véget ért. Ugyanakkor keserűségét fejezte ki amiatt, hogy a kampány során nemcsak a kormánypártok részéről érték támadások a DK-t, hanem a Tisza Párt szimpatizánsai felől is, amit a politikai kultúra szempontjából aggasztónak nevezett.

Külön köszönetet mondott a párt aktivistáinak, jelöltjeinek és támogatóinak, akik szerinte nehéz körülmények között is kitartó és önfeláldozó munkát végeztek.

Bár lemondott a párt vezetéséről, Dobrev Klára egyértelművé tette, hogy nem vonul vissza a közélettől. Ígérete szerint továbbra is aktívan dolgozik majd a baloldali értékek képviseletéért, a demokrácia erősítéséért és egy európai Magyarországért.