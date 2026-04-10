Dömötör Csaba: a Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására

Szerző: MTI

2026. április 10. 16:35

Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására a Fidesz, miután az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy

a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban

- jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Budapesten.

Mint mondta, a tiszások

erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek,

élelmiszert osztanak szavazatokért. Fenyegetik a velük egyet nem értőket, és több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomás gyakoroljanak az ott élőkre.

Dömötör Csaba szerint beszédes, hogy csak

az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tiszta esetében

országos szinten, konkrétan a pártelnök Magyar Péterhez köthetően négyszer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket.

"Mindeközben külföldről támogatott titkosszolgálati eszközöket vetnek be a kormánypolitikusok ellen, és online tartalomkorlátozó rendszert üzemeltetnek a jobboldali hangok korlátozására, az elmúlt hetek pedig azt mutatják, hogy a minden alapot nélkülöző

álhírkampányoktól sem riadnak vissza"

- mondta Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy ebben a következő napokban külföldről érkező aktivistacsoportok is segítik majd őket.

"Csalásokat kiáltanak, miközben ők maguk követik el azokat" - húzta alá a képviselő.

Dömötör Csaba közölte: ezért arra kérnek minden állampolgárt, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek, akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak.

A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint ezt kétféle módon lehet megtenni: a

demokraciakozpont@fidesz.hu

email címen vagy a

06 20/4440445-ös

telefonszámon. A képviselő fontosnak nevezte, hogy az ilyen eseményeket videóval vagy fotóval dokumentálják, és azokat küldjék meg a központ számára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a jogelleneséget a szavazóhelységben észlelik, akkor ezt a szavazatszámláló bizottsággal azonnal vetessék jegyzőkönyvbe.