Dömötör Csaba: a Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására a Fidesz, miután az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy
a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban
- jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, Budapesten.
Mint mondta, a tiszások
erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek,
élelmiszert osztanak szavazatokért. Fenyegetik a velük egyet nem értőket, és több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomás gyakoroljanak az ott élőkre.
Dömötör Csaba szerint beszédes, hogy csak
az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tiszta esetében
országos szinten, konkrétan a pártelnök Magyar Péterhez köthetően négyszer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket.
"Mindeközben külföldről támogatott titkosszolgálati eszközöket vetnek be a kormánypolitikusok ellen, és online tartalomkorlátozó rendszert üzemeltetnek a jobboldali hangok korlátozására, az elmúlt hetek pedig azt mutatják, hogy a minden alapot nélkülöző
álhírkampányoktól sem riadnak vissza"
- mondta Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy ebben a következő napokban külföldről érkező aktivistacsoportok is segítik majd őket.
"Csalásokat kiáltanak, miközben ők maguk követik el azokat" - húzta alá a képviselő.
Dömötör Csaba közölte: ezért arra kérnek minden állampolgárt, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek, akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak.
A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint ezt kétféle módon lehet megtenni: a
demokraciakozpont@fidesz.hu
email címen vagy a
06 20/4440445-ös
telefonszámon. A képviselő fontosnak nevezte, hogy az ilyen eseményeket videóval vagy fotóval dokumentálják, és azokat küldjék meg a központ számára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a jogelleneséget a szavazóhelységben észlelik, akkor ezt a szavazatszámláló bizottsággal azonnal vetessék jegyzőkönyvbe.