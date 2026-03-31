Donald Trump: már zajlik a Hormuzi-szoros újranyitása

Szerző: Gondola

2026. március 31. 08:38

Donald Trump szerint az Egyesült Államok jelenleg egy „új és ésszerűbb” iráni vezetéssel folytat komoly tárgyalásokat a konfliktus lezárásáról.

Állítása szerint az egyeztetések jól haladnak, és már előrelépés is történt, részben annak köszönhetően, hogy Iránban szerinte gyakorlatilag vezetőváltás történt, és az új vezetés együttműködőbb.

Ugyanakkor Trump egyértelműen figyelmeztetett: ha rövid időn belül nem születik megállapodás, és a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros nem nyílik meg a kereskedelem előtt, az Egyesült Államok súlyos katonai lépéseket tesz. Kilátásba helyezte, hogy célponttá válhatnak az iráni energia-infrastruktúra kulcselemei, például az erőművek, olajkutak és az olajexport szempontjából fontos létesítmények.

Hangsúlyozta, hogy ezek a célpontok eddig szándékosan kimaradtak a támadásokból, de szükség esetén bevonhatók, sőt még a vízellátást biztosító létesítmények is veszélybe kerülhetnek.

Trump tehát szokásához híven egyszerre beszélt diplomáciai előrelépésről és komoly katonai fenyegetésről: a megállapodás lehetőségét nyitva hagyta, de annak elmaradása esetére súlyos eszkalációt helyezett kilátásba.