Újabb egyházellenes támadást indítottak Magyar Péterék

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. július 13. 13:30

Éles kritikával illette a Tűzfalcsoport a Tisza-kormány bejelentését, miszerint a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának nyújtott korábbi állami támogatások ügyében feljelentést tesz. A portál szerint Magyar Péterék egy történelmi egyház ellen indítanának hatósági eljárást, miközben az ortodox egyház magyarországi jelenléte évszázadokra nyúlik vissza, a támogatások pedig részben a kommunizmus idején elszenvedett vagyonvesztés orvoslását szolgálták. A Tűzfalcsoport úgy véli, a lépés beleillik a kormány jogállami intézményeket érintő törekvéseibe, amelyeket „rákosista tempónak” nevezett.

Magyar Péterék máris rendőrt küldenének egy történelmi egyházra – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Arra reagáltak, hogy a legutóbbi kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették: a Miniszterelnökség feljelentést tesz a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának az előző kormány által nyújtott „több tízmilliárd forintnyi” támogatások kapcsán, egyebek mellett költségvetési csalás, hamis okirat felhasználása és hivatali visszaélés miatt.

Amint a Tűzfalcsoport cikkében felhívták a figyelmet:

Magyar Éva kormányszóvivő erősen bagatellizálni igyekezett az egyház jelentőségét, „kifejezetten kicsi, meglehetősen családias lélekszámú felekezetnek” nevezve azt.

– A görögkeleti kereszténység nem tegnap óta van jelen a Kárpát-medencében. A hagyomány szerint a Szent István palástját készítő veszprémvölgyi bazilita apácák is ehhez a bizánci szertartású világhoz kötődtek. És akkor még nem beszéltünk III. Béla királyról, Szent Piroskáról, a magyar királyság keleti és balkáni kapcsolatairól, vagy azokról az ortodox hősökről, akik vállvetve harcoltak az őseinkkel a török ellen – fejtették ki, hangsúlyozva: az ortodoxia nem egy egzotikus szekta.

A „családias lélekszám” kapcsán arra mutattak rá, hogy a KSH adatai szerint az ortodox keresztények száma Magyarországon – szinte példátlanul – a legutóbbi két népszámlálás között nem csökkent, hanem nőtt: 13,7 ezerről 15,5 ezerre. – Persze ebből nem tudjuk pontosan megmondani, hányan tartoznak a szerb, román, orosz vagy éppen a konstantinápolyi joghatósághoz. De az biztos, hogy az ortodoxia nem egy vicces nevű kis gyülekezet – tették hozzá. Arra is kitértek, hogy a konstantinápolyi pátriárka az ortodox világ egyik legnagyobb tekintélye. – Diplomáciai súlya van. Nem akkora, mint a pápáé, de a befolyása ugyanúgy nem áll meg Görögország határainál, ahogy a pápa befolyása sem áll meg a Vatikán falainál. Hasznos vele jóba lenni, mert kapukat nyit meg szerte a világon – mutattak rá.

A Tűzfalcsoport szerint a feljelentésről szóló bejelentést különösen pikánssá teszi, hogy akkor történt meg, amikor egyébként Magyar Péterék fel akarnak állítani egy új, gyakorlatilag korlátlan szuperhatóságot, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt – amit sokan a kommunista ÁVH-hoz hasonlítanak –, és mindenféle jogállami normát felrúgva el akarják távolítani a közjogi tisztségviselőket, miközben a katolikus iskolákat is fenyegetik.

Ez így, egy történelmi egyház elleni hatósági fellépéssel, tényleg rákosista tempó

– szögezték le. Megjegyezték: a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus vagyonát a kommunista rezsim 1945 után elkobozta, kártalanítást pedig nem kaptak, így az Orbán-kormány támogatása egyfajta történelmi igazságtételként is felfogható.