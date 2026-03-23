Szoros csata várható Észak-Pesten - A DK kiüti a Tiszát a nyeregből?

Szerző: Infostart, Gondola

2026. március 23. 11:34

Annak ellenére, hogy a Tisza Párt mint legnagyobb ellenzéki erő, Barkóczi Balázs (DK) megpróbálja megvédeni a mandátumát. A nevető harmadik lehet a Fidesz?

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt. Ezúttal a budapesti 13-as számú egyéni választókerületben várható politikai csatáról következik összeállítás. Képviselőjelöltek szólaltak meg és elemző értékelt.

A budapesti 13-as választókerület foglalja magában a XV. kerület mellett Újpest egyes részeit is. Az induláshoz szükséges aláírásokat hat jelöltnek sikerült megszereznie.

Barkóczi Balázs (Demokratikus Koalíció, ő a jelenlegi képviselő)

Bartal András (Mi Hazánk)

Borkuti Bálint (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Körmendy Gábor Attila (Szolidaritás Pártja–Munkáspárt)

Müller Anna (Tisza Párt)

Németh Balázs (Fidesz-KDNP)

Az InfoRádió Herczeg Sándor politológust arra kérte, hogy mutassa be a budapesti 13-as egyéni választókerületben várható politikai küzdelem legérdekesebb részeit. Mint elmondta, Budapesten szerinte minden választókerület izgalmas, hiszen már 2022-ben is itt születtek a legszorosabb eredmények. Ez a 13-as körzet különösen is az, hiszen most hat jelölt sorakozott fel. Itt ellenzéki győzelem született 2022-ben. Barkóczi Balázs nyerte ezt a választókerületet, nem is olyan kicsi különbséggel, majdnem 3 százalékkal sikerült győznie. Most viszont átalakult a helyzet, hiszen belépett a Tisza Párt mint legnagyobb ellenzéki erő, de Barkóczi Balázs nyilván megpróbálja megvédeni a mandátumát.

A tiszás ellenfele Müller Anna, aki egy helyi gimnáziumban tanít. A választókerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota, Káposztásmegyer és a IV. kerület egy részét is magában foglalja. „Müller Anna és Barkóczi Balázs mellett Németh Balázs indul, aki arcról nagyon ismert országos szinten is, hiszen a Híradó műsorvezetője volt, ő indul a Fidesz–KDNP színeiben. Gyakorlatilag hármuk közül lesz az, aki majd a mandátumot el fogja nyerni” – mondta a politológus.

A Mi Hazánk egy olyan jelöltet indít ebben a választókerületben, aki nem csupán XV. kerületi önkormányzati képviselő, tehát helyben valószínűleg az átlagosnál azért ismertebb, hanem van egy olyan projektje, amit már évek óta visz: a Bűnvadászok saját autóval, saját csapattal rendelkező projekt, ami a YouTube-on elég nagy nézettséget hoz. „Ez országos ismertségnek nagyon erős, de majd meglátjuk, hogy mit hozhat ez neki a 13-as választókerületben” – tette hozzá. A kérdésre, hogy melyek lehetnek a fő témák a kampány hajrájában, a szakértő azt mondta: nyilván megvannak minden választókerületnek a sajátos problémái, de azért majdnem minden választókerületben a helyi problémák kisebb eséllyel és súllyal esnek latba, mint az országos, globális problémák.

Általában minden párt ugyanarra a taktikára vagy panelmondatokra fűzi fel az egész kampányát, ezt lehet látni. Főleg Budapesten sokkal többet jelent, hogy ki milyen pártszínekben indul, mint vidéken vagy egy kisközségben, ahol ott él, vagy többet „látszódik” a helyi képviselő. Tehát az általános országos kampány fogja rányomni a bélyegét szerintem ebben a választókerületben is az egész történetre, amit választásnak hívunk – mondta Herczeg Sándor politológus az InfoRádióban.