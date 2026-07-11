Hétfőn dönthet az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról

Szerző: Gondola

2026. július 11. 12:04

Hétfőn rendkívüli ülésen tárgyalja és várhatóan elfogadja az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítását – jelentette be szombaton Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közlése szerint a jogszabály elfogadását követően a köztársasági elnöknek öt nap áll majd rendelkezésére annak aláírására, benne a saját menesztésével. Magyar Péter úgy fogalmazott: amennyiben Sulyok Tamás nem írja alá a módosítást, megindítható ellene a megfosztási eljárás.

A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte. Indoklása szerint az Alaptörvény 17. módosításának mielőbbi elfogadása azért szükséges, hogy ne késlekedjenek a tervezett alkotmányos és intézményi változások, valamint az ezekhez kapcsolódó jogalkotási feladatok.

A módosítási javaslatot Magyar Péter július 4-én nyújtotta be az Országgyűlésnek.

A kormányfő korábban közölte: a javaslat egyik legfontosabb következménye, hogy hatálybalépésével megszűnne a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása. A tervezet összesen tizenkét pontból áll.

A köztársasági elnök távozásának kérdése már a választási kampányban is központi témává vált. Magyar Péter már akkor jelezte, hogy Sulyok Tamás lemondását várja, majd a választási győzelmet követően személyesen is felkereste a Sándor-palotában, ahol lemondásra "kérte" az államfőt. Később több alkalommal nyilvánosan is felszólította távozásra, arra hivatkozva, hogy szerinte az államfő nem töltötte be megfelelően a "nemzet egységét" és az alkotmányosságot védő szerepét.

Sulyok Tamás ugyanakkor mindvégig kitartott amellett, hogy jogszerűen tölti be tisztségét, és továbbra is gyakorolja az Alaptörvényben meghatározott hatásköreit. A kialakult helyzet miatt a Velencei Bizottsághoz fordult nemzetközi alkotmányjogi állásfoglalásért, emellett az Alkotmánybíróságtól is kérte az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmezését. Az ügy azonban nem került érdemi tárgyalásra, mivel több alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva kizárását kérte, így a testület nem volt határozatképes.

A tervezett alkotmánymódosítás jelentős vitát váltott ki. Az Amnesty International Magyarország álláspontja szerint a köztársasági elnök leváltására kizárólag tisztességes, jogállami eljárás keretében kerülhetne sor, ezért a szervezet bírálta a kormány által választott megoldást. Áder János volt köztársasági elnök alkotmányellenesnek nevezte a hivatalban lévő államfő és más közjogi méltóságok tervezett elmozdítását, míg Orbán Viktor, a Fidesz elnöke úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány intézkedései az önkényuralom irányába mutatnak.

A Fidesz és a KDNP július 9-én „Stop önkény!” címmel tüntetést szervezett a Sándor-palota előtt, ahol a résztvevők Sulyok Tamás hivatalban maradása mellett és az alkotmánymódosítás ellen demonstráltak.

Amennyiben az Országgyűlés hétfőn elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását (ami borítékolható), a következő lépés a köztársasági elnök döntése lesz. A jogszabály aláírásáról vagy annak megtagadásáról szóló döntés meghatározhatja a Magyarországon kialakult alkotmányos és politikai vita következő szakaszát. Egyes vélemények szerint a helyzet akár alkotmányos válságba is torkollhat.