Juhász Hajnalka: Veszélybe került Magyarország GMO-mentes mezőgazdaságának jövője

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. június 22. 07:39

Ha a Tisza-kormánynak valóban a magyar emberek egészsége lenne az első, akkor miért hátrál meg a GMO-mentes magyar mezőgazdaság szigorú védelmétől? – vetette fel közösségi oldalán Juhász Hajnalka.

Magyarország Alaptörvénye – egyelőre még – egyértelműen védi a GMO-mentes mezőgazdaságot. Ez nem véletlen. A magyar emberek joggal várják el, hogy tudják, mi kerül az asztalukra, és a magyar gazdák joggal várják el, hogy megőrizhessék a magyar mezőgazdaság GMO-mentes jellegét – hangsúlyozta a KDNP frakcióvezető-helyettese. Kiemelte: ehhez képest a Tisza európai parlamenti képviselői a napokban támogatták azt az uniós javaslatot, amely a génszerkesztett növényekre vonatkozó szabályok jelentős lazítását célozza. Ez nem technikai vita. Ez a magyar mezőgazdaság, a fogyasztói tájékoztatás és az élelmiszer-önrendelkezés kérdése.

A tét az, hogy a tagállamoknak a jövőben marad-e valódi mozgásterük a génszerkesztett növények termesztésének korlátozására, és hogy a fogyasztók minden esetben egyértelmű tájékoztatást kapnak-e arról, mi kerül a bevásárlókosarukba és a családjuk asztalára – mutatott rá Juhász Hajnalka. Megállapította:

Brüsszel újabb lépést tesz a nemzeti hatáskörök szűkítése felé, a Tisza pedig ismét készségesen asszisztál ehhez szuverenitásunk egy újabb szeletének feladásával.

Lépésről lépésre adja fel Magyarország mozgásterét olyan ügyekben, amelyek közvetlenül érintik a magyar emberek mindennapjait. Nem a magyar gazdák érdekeit képviselik, hanem egy olyan brüsszeli irányt támogatnak, amely elsősorban a multinacionális agrárvállalatoknak kedvez. Magyar Péter mosolyog Ursula von der Leyen mellett, miközben Magyarország GMO-mentes mezőgazdaságának jövője kerül veszélybe – figyelmeztetett a kereszténydemokrata politikus. Leszögezte: mi továbbra is azt valljuk, hogy a magyar emberek egészsége, a magyar gazdák érdeke és Magyarország élelmiszer-önrendelkezése nem lehet alku tárgya. A szuverenitás nemcsak a határainknál kezdődik. A szuverenitás ott is kezdődik, hogy mi terem a földjeinken, és mi kerül a magyar családok asztalára!