Kilép az MSZP-ből egy, már letartóztatott politikus

Szerző: MTI

2026. június 19. 06:06

Kilép a Magyar Szocialista Pártból Molnár Zsolt - közölte az MSZP az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, Komjáthi Imre, az MSZP elnöke egyértelművé tette: a párt közösségének politikai és erkölcsi védelmében elvárja Molnár Zsolttól, hogy a folyamatban lévő eljárás lezárultáig

azonnal függessze fel tagságát.

Molnár Zsolt jogi képviselőjén keresztül válaszolt a pártelnök levelére, arról tájékoztatva a pártvezetést, hogy kilép az MSZP-ből.

Döntését azzal indokolta: semmilyen módon nem szeretné, hogy a folyamatban lévő ügy személyes vagy politikai terhet jelentsen a Magyar Szocialista Párt számára, illetve hogy az eljárással összefüggésben a pártot támadások érjék.

A MSZP tudomásul vette a politikus döntését. A párt álláspontja szerint mindenkinek joga van a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez.

Az MSZP a folyamatban lévő eljárás részleteit nem kívánja kommentálni,

és annak lezárásáig tartózkodik minden olyan kijelentéstől, amely megelőlegezné annak eredményét.

Molnár Zsoltot meggyanúsítása után

június 4-én tartóztatta le a bíróság

az óbudai korrupciós ügy kapcsán. A politikus a jelenleg a Fővárosi Törvényszéken zajló zuglói parkolási ügy vádlottja is egyben.