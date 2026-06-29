Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. június 29. 16:37

Az újabb tiszás gyermekvédelmi botrányról tartottak sajtótájékoztatót a parlamentben Pócs János és Hegedűs Barbara fideszes országgyűlési képviselők.

Pócs elmondta, hogy gyarapodnak a politikai pedofília szálai és számai, majd felidézte, hogy Magyar Péter miniszterelnök és testvére, a Kontrollt vezető Magyar Márton nem tudta vagy nem akarta cáfolni, hogy négymillió forintot adhattak Bangó Sándornak, hogy interjút adjon a Zsolti bácsi ügy kapcsán. A másik ügy kapcsán ismertette, hogy egy 11 éves fiúval Magyar Péter és Bódis Kriszta készítettek interjút tavaly decemberben. Pócs szerint mindkét áldozat nehéz sorsú intézeti gyermek élete Szolnokról indult, azonban a második esetben rejtélyesnek nevezte, hogy került a 11 éves fiú Budapestre.

Hangsúlyozta, hogy

a fiatalt a gyámja tudta nélkül három napig egy szállodában tartották és egy politikai lejárató videóhoz használták fel.

Az ellenzéki politikus szerint a tiszások megpróbálják eltussolni az ügyet. Pócs tudatta, hogy a kisgyermek gyámja megtette a feljelentést, ami jelenleg ügyészségi szakaszban van. A Tisza Párt és Magyar Péter kormánya részéről a gyermekvédelem a nehéz helyzetben lévő gyermekek kihasználásáról szól – húzta alá. Hegedűs Barbara szerint nagyon alapos a gyanú, hogy gátlástalan, aljas módon politikai haszonszerzésből voltak felhasználva a nehéz sorsú gyermekek. Megjegyezte, hogy amikor a 11 éves kisfiút megtaláltak Budapesten, akkor nem értesítették sem a gyámot, sem a rendőrséget, sem a hivatali szerveket, hanem napokig ismeretlen helyen tartózkodott.

A képviselő véleménye, hogy

szervezetten, tudatosan hálózhattak be gyermekeket, hogy eszközként használják őket.

Hegedűs szerint eddig sosem volt olyan, hogy egy 11 éves gyermekeket használtak fel politikai eszközként. Feltette a kérdést, hogy Magyar Péter és Bódis Kriszta miért nem a törvényes utat követve értesítette a gyámot vagy a rendőrséget a gyermek megtalálását követően. A jó érzésű, a gyermekekért aggódó magyar polgárok megérdemlik azt, hogy tisztán lássanak ezekben az ügyekben.