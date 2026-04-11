Latorcai Csaba: az igazán jó dolgok közösségben születnek

Szerző: MTI

2026. április 11. 20:38

A bor megtanít arra, hogy az igazán jó dolgok mindig közösségben születnek - mondta a Közigazgatási és Területfejleszési Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton Budapesten, a badacsonyi borvidék gasztronómiai eseményének megnyitóján.

Latorcai Csaba elismeréssel szólt arról, hogy a rendezvényen testvérvárosi együttműködést kötött Badacsonytomaj és az ausztriai Weissenkirchen in der Wachau polgármestere.

A két település lakói tudják, hogy az értékteremtéshez hosszú és kitartó munka, türelem és szorgalom kell - mondta, hozzátéve a borban egyszerre van ott a természet és az emberi munka, a napfény, az eső és a gazdák tudása.

A szőlő ennélfogva örökség, a bor pedig kultúra és jövő is egyben. Lehet ugyan, hogy a mostani erőfeszítések gyümölcsét csak a következő nemzedékek fogják élvezni, de épp emiatt fontos mindaz a munka, amit ma elvégzünk

- fogalmazott.

Az államtitkár bízik abban, hogy a két nagy múltú település együttműködéséből kulturális és szakmai események, találkozók jönnek majd létre, lakóik pedig hosszú távon is számíthatnak egymásra.



A kapcsolatok erősítésére törekvő közösségek mindig számíthatnak a nemzeti kormányra,

amely a biztos választást jelenti számukra - mondta.

A nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos szerint Badacsonytomaj és Weissenkirchen in der Wachau egymásra találása nem véletlen, hiszen számos közös érték köti őket össze.

Rókusfalvy Pál példaértékűnek nevezte azt a közösségi munkát, ami az osztrák települést jellemzi, és bízik abban, hogy a Balaton körüli kezdeményezések ugyanilyen sikeresek lesznek. Az összefogás, a tudásmegosztás a gazdák számára különösen fontos, mert ez alapozhatja meg a magyar borok nemzetközi sikerét - tette hozzá.