Latorcai Csaba: az igazán jó dolgok közösségben születnek
A bor megtanít arra, hogy az igazán jó dolgok mindig közösségben születnek - mondta a Közigazgatási és Területfejleszési Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton Budapesten, a badacsonyi borvidék gasztronómiai eseményének megnyitóján.
Latorcai Csaba elismeréssel szólt arról, hogy a rendezvényen testvérvárosi együttműködést kötött Badacsonytomaj és az ausztriai Weissenkirchen in der Wachau polgármestere.
A két település lakói tudják, hogy az értékteremtéshez hosszú és kitartó munka, türelem és szorgalom kell - mondta, hozzátéve a borban egyszerre van ott a természet és az emberi munka, a napfény, az eső és a gazdák tudása.
A szőlő ennélfogva örökség, a bor pedig kultúra és jövő is egyben. Lehet ugyan, hogy a mostani erőfeszítések gyümölcsét csak a következő nemzedékek fogják élvezni, de épp emiatt fontos mindaz a munka, amit ma elvégzünk
- fogalmazott.
Az államtitkár bízik abban, hogy a két nagy múltú település együttműködéséből kulturális és szakmai események, találkozók jönnek majd létre, lakóik pedig hosszú távon is számíthatnak egymásra.
A kapcsolatok erősítésére törekvő közösségek mindig számíthatnak a nemzeti kormányra,
amely a biztos választást jelenti számukra - mondta.
A nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos szerint Badacsonytomaj és Weissenkirchen in der Wachau egymásra találása nem véletlen, hiszen számos közös érték köti őket össze.
Rókusfalvy Pál példaértékűnek nevezte azt a közösségi munkát, ami az osztrák települést jellemzi, és bízik abban, hogy a Balaton körüli kezdeményezések ugyanilyen sikeresek lesznek. Az összefogás, a tudásmegosztás a gazdák számára különösen fontos, mert ez alapozhatja meg a magyar borok nemzetközi sikerét - tette hozzá.