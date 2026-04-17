Letartóztatták a kiskorú gyermekeikkel közösen kábítószert terjesztő házaspárt

Szerző: MTI/Gondola

2026. április 17. 15:36

Elrendelte a bíróság egy Bács-Kiskun vármegyei házaspár letartóztatását, akik három fiatalkorú bevonásával terjesztettek kábítószert - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken.

A közlemény szerint az ügyben a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószer-kereskedéssel, jelentős mennyiségű, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt folytat büntetőeljárását. A megalapozott gyanú szerint 2025 júniusától egy többgyermekes házaspár - amelynek férfi tagja katona - és 16, valamint 17 éves gyermekük, egyikük fiatalkorú barátjának bevonásával különböző kábítószerekkel kereskedtek Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye területén.

Az ügyészség öt embert hallgatott ki gyanúsítottként, a felnőtt korú elkövetőket őrizetbe vette, indítványozta letartóztatásukat, míg a fiatalkorú elkövetők szabadlábon védekeznek. A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsának nyomozási bírája április 16-án meghozott végzésével a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás veszélyeztetésének, valamint a bűnismétlés veszélyére tekintettel egy hónapra elrendelte a házaspár letartóztatását, akik a döntés ellen fellebbezést jelentettek be - áll a közleményben.