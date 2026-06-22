Magyar Péter titokzatos posztja - hétfőn rendkívüli kormányülés lesz

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. június 22. 06:04

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap rejtélyes hangvételű bejegyzést osztott meg Facebook-oldalán, amelyben bejelentette a hétfői rendkívüli kormányülést, majd azt követő frakcióülést.

Holnap rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés. 13 órától a Parlamentben ismertetem a bábok eltávolítását és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. + még valamit” – írta a kormányfő. A posztban Magyar Péter utalt azokra a közjogi tisztségviselőkre, akiknek a leváltását követeli, és akiket rendszeresen „Orbán Viktor bábjainak” nevez. A miniszterelnök a köztársasági elnöktől kezdve az alkotmánybírákon át a legfőbb ügyészig és a Kúria elnökéig a legtöbb korábbi tisztségviselőt menesztené. Korábban határidőt szabott nekik az „önkéntes” lemondásra, majd Alaptörvény-módosítással fenyegetőzött az elmozdításuk érdekében.

Különösen feszült a helyzet Sulyok Tamás köztársasági elnökkel kapcsolatban, akiről Magyar Péter legutóbb úgy nyilatkozott: „alkotmányos puccskísérlete elbukott, mennie kell”.

Magyar Péter néhány napja megígérte, hogy ezen a héten biztosan benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló jogszabályt. Szombaton a miniszterelnök viszont azt közölte, hogy a jövő héten nem nyújtják be a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, hanem azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják. Vasárnap reggel azonban már újra arról számolt be, hogy hétfőn ismertetik az Országgyűlésben mind a vagyonvisszaszerzési hivatalt létrehozó javaslatot, mind pedig a hozzá kapcsolódó Alaptörvény-módosítást.